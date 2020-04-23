Сенатор Белоусов поддержал любительское и спортивное рыболовство на Алтае

Новости 24.04.2020 9:50 367

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов поддержал предложение о продлении ранее заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков и договоров пользования для организации любительского и спортивного рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

С такой инициативой выступили депутаты Алтайского краевого законодательного собрания.

Сенатор принял участие в обсуждении законопроекта и отметил, что в соответствии с Федеральным законом о любительском рыболовстве специальные участки для организации любительского рыболовства с 2021 года будут действовать только в 4 рыбохозяйственных бассейнах: Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском, и только для добычи ценных видов водных биоресурсов.

Вместе с тем, на водоемах Алтайского края, переданных для организации любительского и спортивного рыболовства регулярно проводятся работы по зарыблению, в том числе и ценным видом – судаком, предпринимаются попытки разведения и отдельных видов осетровых.

По мнению Сергея Белоусова такие водоемы играют важную роль для развития рекреационного туризма, организации культурного любительского и спортивного рыболовства. Многие водные объекты Алтайского края приравнивают к водоемам европейского уровня, которые можно использовать для проведения спортивных соревнований, включая международные, а также как базу для тренировок спортсменов по рыбной ловле. По словам сенатора такой спорт набирает в субъекте сейчас популярность, а сохранение водоемов будет способствовать развитию рыболовного туризма, как составляющей части туристического направления, имеющего важное значение для экономики Алтайского края. Кроме того, законопроект направлен на развитие малого и среднего бизнеса.

«Многие предприниматели готовы проводить зарыбление водоемов своими силами, благоустраивать берега, а также строить базы отдыха, однако, пока остерегаются инвестировать деньги в такие проекты. Важно пойти навстречу бизнесу, юридически закрепив такую возможность,- отметил сенатор.

Сенатор проинформировал, что профильный Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал проект федерального закона с учетом исключительно положительных отзывов других субъектов на территории которых расположены водоемы, включенные в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.