Почему нельзя полностью закрыть рудник, на котором обнаружили десятки зараженных коронавирусом

Новости 24.04.2020 8:40 1792

В данный момент на Корбалихинском руднике проводятся минимальные работы, поддерживающих его. Об этом рассказал Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка на пресс-конференции 23 апреля.

По словам министра, Работа на руднике приостановлена, но полностью останавливает его нельзя, в противном случае, после карантина его возможно уже не удастся запустить вновь.

«Сейчас под жестким контролем Роспотребнадзора и Ростехнадзора там ведутся поддерживающие работы: ежедневная откачка воды из шахт, подача воздуха, охрана», - рассказал министр.

Всего у компании "Сибирь-Полиметаллы" три рудника на территории Алтайского края, но настолько жесткие меры касаются только Корбьалихинского рудника, на котором работают 599 человек.

После того как был обнаружен первый случай заболевания коронавирусом, руководство разобщило людей, выделив контактную группу. Первоначально было установлено 84 человека, по мере выявления новых заболевших, группа расширяется. Все сотрудники, которые контактировали с заболевшими на руднике людьми, размещены в обсерваторах, - пояснил Химочка.

Кстати, теперь ограничительные меры касаются всех сотрудников алтайских предприятий предприятий, работающих вахтовым методом.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, все три алтайских компании - "Сибирь-Полиметаллы", "Золото Курьи" и артель старателей "Поиск" продлили сроки вахтовых работ с таким учетом, чтобы вахтовики не могли завезти и вывезти коронавирусную инфекцию. Ко всем работам их теперь допускают только после двухнедельной изоляции.

Как известно. вчера на Корбалихинском руднике было

На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус Новости 23.04.2020 22:30 На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус 1647

еще 50 человек с подозрением на коронавирус. Наличие инфекции подтвердили анализы проведенные в лаборатории Диагностического центра региона. По этому поводу вчера губернатор Виктор Томенко провел экстренное заседание оперативного штаба, сегодня он соберется вновь. По итогам сегодняшнего заседания будут приняты дополнительные ограничения в Змеиногрском районе.