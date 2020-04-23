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На Корбалихинском руднике в Алтайском крае выявлено еще 50 человек с подозрением на коронавирус

Новости
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В этой связи губернатор Виктор Томенко провел экстренное заседание штаба оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 вечером 23  апреля.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и начальник управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко доложили, что на предприятии продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование. В ходе этой работы выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительный результат показал анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора. Все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Утром 24 апреля назначено оперативное заседание краевого штаба, где будут выработаны решения о введении ограничительных мер в Змеиногорском районе в связи с  эпидемиологической ситуацией на промплощадке Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы».

Губернатор Виктор Томенко также проведет селекторное совещание с главами Змеиногорского, Курьинского, Локтевского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского районов и Рубцовска.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Сайт АО "Сибирь-Полиметаллы"

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Маруся

И что? Опять в Рубцовск всех припрут? На "Алтайвагоне" тоже сейчас обнаружат из--за несознательности человека. А нищему и никому не нужному городу как жить?

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