Алтайский омбудсмен считает необходимым ограничение продажи алкоголя в регионе

Мнения 23.04.2020 18:40 2232

Об этом региональный уполномоченный по правам человека Борис Ларин написал на своей страничке в Инстаграме.

Он сообщил, что после того как установилась теплая погода, в крае обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых ведется продажа алкоголя.«Многие люди, соблюдающие рекомендации по самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков. И если раньше соседство с «наливайкой», работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания», - считает Ларин.Проблема была поднята на последнем заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае.

«Согласен с необходимостью ограничить работу заведений, продающих алкоголь в непосредственной близи от жилых домов. В настоящих условиях для защиты прав и здоровья жителей края было бы полезно ограничить время продажи алкоголя в подобных заведениях, работающих на территории Алтайского края хотя бы с 19 часов. Введение ограничений не противоречит нормам Федерального законодательства. Подобные меры уже приняты, например, на территории Свердловской области», - написал Борис Ларин.

Как сообщал ранее Политсибру, депутаты Госудмы приняли во втором чтении законопроект, который запрещает продавать спиртное в заведениях с площадью зала обслуживания менее 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кроме того документ предполагает, что регионы смогут самостоятельно определять минимальную планку площади для таких заведений, либо вообще запретить продажу алкоголя в многоэтажных домах.