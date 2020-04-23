Чем подтвердилась информация о работе силовиков в мэрии Ярового

Утром 23 апреля Telegram-канал «Красное солнце Алтая» сообщил об обысках в администрации Ярового.
«Согласно полученной информации, в администрации города Яровое прошли обыски. Также снятию ковров со стен и срыву покровов подвергся дом Самобочего Виталия Николаевича и ЯТЭК. Основные подозрения - взятка от поставщика угля», – гласил текст сообщения.
Телефон мэра Ярового – Виталия Самобочего – оказался выключен, в пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю дозвониться не получилось, в региональном управлении следственного комитета сообщили, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию не могут. В приемной мэрии заявили, что ни о каких обысках им не известно.
Несколько часов спустя источник «Политсибру» в Яровом сообщил, что оперативниками, якобы был задержан курьер со взяткой, которая могла предназначаться Самобочему. Также источник уточнил, что под ЯТЭК в Telegram-канале, вероятно, подразумевалось именно муниципальное предприятие.
Отметим, что посредством конкурсных процедур последний контракт на закупку угля размещался МУП ЯТЭК в ноябре 2019 года. Однако напомним, что в настоящее время в Яровом действует режим ЧС, позволяющий закупать топливо без проведения торгов, поэтому поставщиком может оказаться кто угодно.
Отопительный сезон, практически, завершен, однако режим ЧС продолжает действовать