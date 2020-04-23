Чем подтвердилась информация о работе силовиков в мэрии Ярового

Новости 23.04.2020 18:00 2105

Утром 23 апреля Telegram-канал «Красное солнце Алтая» сообщил об обысках в администрации Ярового.

«Согласно полученной информации, в администрации города Яровое прошли обыски. Также снятию ковров со стен и срыву покровов подвергся дом Самобочего Виталия Николаевича и ЯТЭК. Основные подозрения - взятка от поставщика угля», – гласил текст сообщения.

Телефон мэра Ярового – Виталия Самобочего – оказался выключен, в пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю дозвониться не получилось, в региональном управлении следственного комитета сообщили, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию не могут. В приемной мэрии заявили, что ни о каких обысках им не известно.

Несколько часов спустя источник «Политсибру» в Яровом сообщил, что оперативниками, якобы был задержан курьер со взяткой, которая могла предназначаться Самобочему. Также источник уточнил, что под ЯТЭК в Telegram-канале, вероятно, подразумевалось именно муниципальное предприятие.

Отметим, что посредством конкурсных процедур последний контракт на закупку угля размещался МУП ЯТЭК в ноябре 2019 года. Однако напомним, что в настоящее время в Яровом действует режим ЧС, позволяющий закупать топливо без проведения торгов, поэтому поставщиком может оказаться кто угодно.

Ранее город получал на покупку угля 100 млн рублей в качестве дополнительных траншей из краевого бюджета.