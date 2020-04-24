100 000 флаконов с антисептиком для тех, кто выполняет профессиональный долг

Новости 24.04.2020 9:15 1048

Антисептик получают врачи и фельдшеры городских и районных больниц, ФАПов и амбулаторий, работники служб социальной защиты, опеки и попечительства, почтальоны, водители и кондукторы городского общественного транспорта, сотрудники полиции и детских садов, где есть дежурные группы.Такое решение принято депутатом Государственной думы РФ Александром Прокопьевым в связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в Алтайском крае.

«Пандемия - глобальное испытание, и весь мир несет потери. К сожалению, это реальность нашего времени. Считаю, что сейчас важно не только вести просветительскую работу, но и помогать конкретными действиями. Многие люди готовы сегодня взять на себя новые обязательства и дополнительную ответственность. Считаю важным помочь им сохранить свое здоровье и здоровье тех людей, с которыми они работают, - пояснил Александр Прокопьев.

Антисептики получили также специалисты, оказывающие паллиативную помощь детям на дому, а также семьи этих детей в Барнауле и Бийске.Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Бийской горбольницы №4 Татьяна Беляева, поблагодарила депутата.

«Нам уже второй раз помогает депутат Госдумы Александр Сергеевич Прокопьев. 7 коробок антисептика для нас хорошее подспорье», - отметила Татьяна Беляева.

Тысячи людей ежедневно вынуждены выходить на работу, несмотря на риск заражения: в их числе врачи, соцработники, сотрудники почты, общественного транспорта. Для них и многих других специалистов, которые находятся в тесном контакте с людьми и предназначен антисептик, переданный фондом депутата.

Фонд депутата Александра Прокопьева ранее уже передал безвозмездно 10 000 флаконов с антисептиком «ОРВИС» производства бийского фармацевтического предприятия «Эвалар» для медицинских работников, осуществляющих первичный прием пациентов и выезжающих к больным на дом в Барнауле и Бийске. Здесь наибольшая плотность населения, и есть пациенты с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, в Алтайском крае депутаты и предприятия региона объединились, чтобы оказать помощь медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. За счёт этих средств будут приобретены одноразовые защитные костюмы.