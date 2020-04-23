Начальник гражданской обороны уволен в Бийске

В Бийске уволен начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Павел Лихоманов. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
«Мэр расторг со мной контракт в одностороннем порядке. Для меня это было неожиданно, считаю, что об этом нужно было предупредить заранее, с глазу на глаз. Сейчас подумаю,что делать дальше. Опыт работы в мэрии, конечно, полезный, как и любой опыт работы. Но коллектив, скажу честно, не очень», – отметил Лихоманов.
Увольнение главы управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям оказалось тем более неожиданным, что произошло в разгар борьбы с эпидемией коронавируса и подготовки ко второй волне паводка.
Источники издания в мэрии сообщают, что предпосылки к увольнению Лихоманова появились давно: он неоднократно противоречил мэру. В качестве «предупреждения» начальника управления ГОЧС даже удаляли из чата руководителей администрации в одном из мессенджеров. Похожая ситуация имела место перед уходом главного архитектора города — Петра Ионенко.
Павел Лихоманов – бывший военный, в мэрии работал с 2018 года. В настоящее время и.о. начальника управления ГО ЧС и ПБ стал Дмитрий Сдобин. Однако, анонимные источники сообщают, что на должность руководителя в дальнейшем может быть назначен Парпыбай Уметов, долгое время служивший в пожарной охране.
Уметов ещё тот кадр. А Лихоманову вернулся "бумеранг добра". Нечего было пачками людей сжирать по приходу на должность. Да сам странный очень человек
Губернатор, когда будет принято единственное правильное решение. Наконец то расстаться с с этим КАРЛИНСКИМ кланом его ставаленников. Благо уже нет НОНКО. ГРОМОГЛАСОВОЙ(Правда пытается еще вставлять палки сидя в общественной палате Бийска). Надо закончить дело и УБРАТЬ СТУДЕНИКИНА. ЖДЕТ ВЕСЬ БИЙСК,