Алтайские власти запретили посещение лесов до окончания майских праздников

Новости 23.04.2020 15:35 1374

С 22 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этой связи министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин подписал приказ, который запрещает посещение лесов до окончания майских праздников.

«Мера необходима в связи с установлением особого противопожарного режима на территории края в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Данное ограничение распространяется на все лесничества региона. Организованы контрольно-пропускные пункты, лесные дороги перекрыты шлагбаумами», - сообщает пресс-служба минприроды.

Только за последние сутки от пожаров пострадало более 58 га краевых земель лесного фонда. За 10 дней, сначала действия пожароопасного сезона в Алтайском крае на землях лесного фонда произошел 31 пожар, огнём пройдена площадь 88,25 га.

Что запрещено в связи с особым противопожарным режимом:

посещение гражданами лесов , за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);

разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Когда ограничения будут сняты?

Пока запрет действует с 23 апреля до 12 мая. Он будет снят как только снизится риск гибели леса от огня, появится устойчивая зеленая трава, препятствующая распространению пламени, стихнет ветер, увлажнится почва.

Как пояснили в ведомстве, если погода изменится и риски пожаров снизятся раньше обозначенного срока, то постановление правительства будет отменено, как и ограничение на вход в леса региона.