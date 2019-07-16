Пройтись по Оби на прогулочной веранде барнаульцам не удастся даже после снятия режима самоизоляции

Прогулочная веранда в этом году ходить по Оби не будет. Об этом «Политсибру» сообщил гендиректор барнаульского речпорта Александр Крук.
«Даже после снятия режима самоизоляции веранда курсировать не будет – будет стоять и функционировать в качестве кафе. Она и в прошлом году не ходила – после аварии другого прогулочного судна («Барракуда», принадлежавшего ООО «Барнаульский речной Флот» – прим. ред.) прекратили прогулки», – рассказал Крук.
22 апреля управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов утвердило предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении на пригородных линиях, оказываемые ООО «Барнаульский речной порт».
В управлении отметили, что эти тарифы – ниже экономически обоснованного уровня. Выпадающие доходы речпорту компенсирует краевой бюджет, пассажирами же оплачивается лишь 12% реальной стоимости проезда.
На этот сезон цены установлены следующие:
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