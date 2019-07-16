Пройтись по Оби на прогулочной веранде барнаульцам не удастся даже после снятия режима самоизоляции

Новости 23.04.2020 16:30 695

Прогулочная веранда в этом году ходить по Оби не будет. Об этом «Политсибру» сообщил гендиректор барнаульского речпорта Александр Крук.

«Даже после снятия режима самоизоляции веранда курсировать не будет – будет стоять и функционировать в качестве кафе. Она и в прошлом году не ходила – после аварии другого прогулочного судна («Барракуда», принадлежавшего ООО «Барнаульский речной Флот» – прим. ред.) прекратили прогулки», – рассказал Крук.

Он добавил, что сейчас речпорт готовится к запуску первого рейса теплохода «Москва-207», который запланирован на 30 апреля.

Стоимость проезда на теплоходе в 2020 году

22 апреля управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов утвердило предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении на пригородных линиях, оказываемые ООО «Барнаульский речной порт».

В управлении отметили, что эти тарифы – ниже экономически обоснованного уровня. Выпадающие доходы речпорту компенсирует краевой бюджет, пассажирами же оплачивается лишь 12% реальной стоимости проезда.

На этот сезон цены установлены следующие:

Барнаул – Кокуйское: 160 рублей

Барнаул – Бобровка: 78 рублей

Барнаул – Рассказиха: 90 рублей

Детские билеты стоят ровно вдвое дешевле. За провоз багажа придётся заплатить 19 рублей, если расстояние не превышает 45 км, или 37 рублей (46-70 км) за каждые 10 кг груза. До 36 кг каждый пассажир может везти с собой бесплатно.