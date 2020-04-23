Вайнахи, армяне, юристы, туристы и Деринг. Депутаты АКЗС выбрали новых членов Общественной палаты

Новости 23.04.2020 16:00 1922

Депутаты Алтайского Заксобрания приняли решение по членам Общественной палаты края (ОПАК). Список появился в телеграм-канале Б.АУЛ.

Авторы обращают внимание, что из ранее рекомендованного списка депутата-единоросса Ивана Мордовина из 15 кандидатов 14 вошли в новый состав ОПАК. Неожиданный поворот произошел для Мурата Бекмуратова, которому не хватило голосов парламентариев. Место в новом составе заняла Светлана Вожик. Она набрала 46 голосов, против восьми голосов за Бекмуратова. Отметим, что он был в текущем составе палаты от АКЗС, но его полномочия теперь продлены не будут.

А вот из рекомендованных депутатом-эсером Александром Молотовым кандидатов, в новый состав не вошел никто. Справоросс видел в новом составе ОПАК правозащитницу Марину Афанасьеву, Дмитрия Косова и Алису Корт.

Таким образом, в Общественную палату Алтайского края вошли Антон Васильев, Валид Газиев, Гарик Геворгян, Александр Деринг, Сергей Корсаков, Светлана Вожик, Светлана Максимова, Денис Матис, Елизавета Мясникова, Лилия Новикова, Татьяна Полещенкова, Светлана Рахно, Антон Сергеев, Нина Шабалина и Михаил Шишин.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил своих 15 кандидатов. Теперь 30 официальных кандидатов должны будут назначить еще 15 членов ОПАК, которых выдвинут различные организации и объединения Алтайского края. Полномочия действующего состава заканчиваются 27 июня. Стоит отметить, что в совокупности 17 членов ОПАК из предыдущего состава переходят новый. Пять новых членов палаты назначил губернатор и восемь выбраны краевым парламентов.