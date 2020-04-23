Власти рассказали как Covid-19 повлияет на приобретение путевок в детские сады Барнаула

Новости 23.04.2020 14:55 2792

В Барнауле родители почти 9,7 тысяч детей получили путевки в детские сады. Именно столько есть мест в дошкольных учреждениях краевой столицы. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию города Ирина Синенко во время онлайн-конференции в четверг, 23 апреля.

«Очередность детей от 3 до 7 лет составляет порядка 3200, а для детей до 3 лет – около 6500. Для детей старше 3 лет эта проблема успешно решается на протяжении многих лет», - сказала она.

По словам Синенко, сейчас сложности с нужным количеством мест в садах есть в Первомайском районе Барнаула. Это связано с его активной застройкой. Однако она заверила, что эта проблема легко решается благодаря перераспределению в садики в районе площади Октября.

Комплектование детей происходит согласно закону. В этом году будет проходить в штатном режиме до 25 апреля. В пятницу, 24 апреля электронная база распределит детей. На сегодняшний день проходит ее проверка с целью предупреждения сбоев.

Чтобы узнать, куда попал ребенок, нужно воспользоваться номером электронного обращения, который есть у родителей. Либо на сайте комитета по образованию Барнаула в разделе «Дошкольное образование». Списки будут опубликованы там. Работники детских садов сами будут связываться с родителями, и назначать им встречу. В целом, возможность получить путевку есть до 30 июня.

«Всего в Барнауле 153 детских сада. В 2020 году один детский сад достроили, еще четыре скоро будут готовы к открытию. Как только они получат лицензии, их будут комплектовать», - рассказала начальник отдела дошкольного образования.

В период коронавируса

Плата за детский сад не будет взиматься, если ребенок не посещал его в период пандемии. Фактически же детские сады закрыты, однако есть дежурные группы. Сейчас в таких группах по всему городу находятся 1310 детей.