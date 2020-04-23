Теплая зима «уронила» индекс промышленного производства в Алтайском крае

Новости 23.04.2020 13:55 1707

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам трех месяцев 2020 года составил 99,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки, причиной падения стала теплая зима.

«К февралю 2020 года индекс составлял 99,1 процент, за март мы даже подросли немного. Меры, которые были предприняты президентом (в связи с пандемией коронавируса – прим.ред.) еще не успели сказаться, поэтому провала индекса по итогам первого квартала мы не увидели», -сказал он.

Основная причина просадки в сравнении с уровнем прошлого года, по мнению министра - теплая зима.

«На 10,4 снизилась выработка по электроэнергии и более чем на 9 - по теплу. Пищевая и перерабатывающая промышленность идет с опережением, но даже она не может перекрыть те объемы снижения, которые дала энергетика», - пояснил Вячеслав Химочка.

Прогнозы на дальнейший период, по словам министра, делать сложно. Власти смогут оценить масштабы потерь только после того, как получат данные из Алтайскрайстата за апрель, что произойдет не раньше 17-18 мая.

«Мы поймем, какие производственные цепочки разрушены, где по отраслям и предприятиям сохранились объемы производства. Тогда сможем сделать первые выводы по второму кварталу и что-то просматривать по году».

При этом, как отметил министр, год – очень длительное время, пока не известно, когда пойдет на спад пандемия и как будут восстанавливаться предприятия после всего произошедшего.

Тем не менее, уже сейчас понятно. что остановка предприятий повлекла за собой снижение потребления электроэнергии на 8 %. По информации энергоснабжающих организаций, только закрытие санаторно-курортный комплекса Белокурихи, повлекло за собой снижение потребления электроэнергии практически на 40 процентов.

Есть мнение о том, что продолжение отопительного сезона в весенний период может положительно сказаться на показателях индекса промышленного производства, который, вероятно, окажется существенно ниже прошлогодних показателей, а также сохранит на доходы энергетических компаний. В этой связи любопытно, что власти края говорят о продолжении отопительного сезона, несмотря на высокие уличные температуры и то, что «вопрос с окончанием отопительного сезона очень остро стоит в регионе каждую весну».

Вячеслав Химочка обратил внимание на колебания температур в весенний период и пояснил, что, если остановить систему теплоснабжения, то возобновить подачу тепла оперативно затем будет сложно.