Адвокаты и обвинение недовольны приговором по делу экс-управделами губернатора Алтайского края

Новости 23.04.2020 14:15 1628

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления делами губернатора Алтайского края, будет рассмотрено в апелляционной инстанции Алтайским краевым судом. Об этом «Политсибру» сообщил его адвокат Олег Горохов.

Напомним, что 23 марта текущего года Центральный суд Барнаула приговорил бывшего чиновника к трем годам колонии общего режима, штрафу в 4 млн рублей, а также к запрету на работу по ряду должностей в течение шести лет.

Прокуратура не согласна с приговором

Ранее адвокаты сообщили «Политсибру», что вопрос апелляции, вероятно, будет зависеть от того, будет ли подавать апелляцию прокуратура или нет. В итоге надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

«Прокуратура считает незаконным исключение из объема обвинения хищения на сумму более 26 млн рублей при исполнении государственного контракта по реконструкции здания по адресу Барнаул, ул. Чкалова, 230. Ссылаясь при этом на показания свидетелей полученных в ходе предварительного расследования, несмотря на то, что в суде эти люди сказали все иначе дав понять, что в ходе допроса следователем не сообщали о своей осведомленности о вине Белобородова», - рассказал Горохов.

Адвокаты Белобородова не уверены в необходимости обжаловать приговор Новости 24.03.2020 13:30 Белобородов получил 3 года общего режима 1065

Кроме того, прокуратура не согласна с приговором в части уменьшения размера взятки почти на 1 млн рублей, мотивируя это ошибками в расчетах и неправильной оценкой судом фактических обстоятельств дела. Однако, по словам, адвоката, автор представления ссылается только на показания Фоканова Евгения и технические ошибки, допущенные судом при написании приговора.

Таким образом, обвинение посчитало приговор мягким. Ранее для Белобородова требовали наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.

Адвокаты также не согласны

Что касается защитников Белобородова (Виктор Чумаков и Олег Горохов – прим.), то они настаивают на полном оправдании своего клиента, который также не признал своей вины.

«Судом не дана оценка тому, что государственный контракт по благоустройству территории прилегающей к дому 230 по ул. Чкалова, был заключен на основании конкурса проведенного в соответствии с законом и к проведению данного конкурса Белобородов никакого отношения не имел и влиять на его результаты не мог», - говорит адвокат.

Горохов поясняет, что в ходе суда было установлено, что работы по благоустройству территории на объекте Чкалова, 230 планировались еще в 2012 году до назначения Белобородова на должность управляющего делами губернатора и администрации Алтайского края.

«На момент выполнения действий, ошибочно определенных судом как преступные, с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 включительно, Белобородову не были вверены средства, определенные судом как предмет посягательства», - объяснил защитник.

По его словам, данные средства находились в ведении министерства финансов Алтайского края, и только данное ведомство могло распоряжаться ими на указанные даты.

«В ходе судебного и предварительного следствия очевидно и бесспорно установлено, что показания Фоканова о том, что он не получал деньги за строительство и ремонт объектов, вменяемых Белобородову не подтверждаются абсолютно ничем», - уверяет Олег Горохов.

Алтайский краевой суд рассмотрит дело апелляционной инстанции 22 мая текущего года.