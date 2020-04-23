Оперштаб Алтайского края: коронавирус обнаружили в Яровом

Новости 23.04.2020 13:30 3911

По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 23 апреля составило 144, в том числе у 12 детей. Из числа заболевших 59 человек – жители Барнаула, 85 – жители других территорий Алтайского края.

В географии коронавируса добавилось Яровое. Здесь выявлен один случай у жителя Славгорода, который по прибытию из Москвы ушел на режим самоизоляции в съемной квартире в городе Яровое. Пациент госпитализирован Городскую больница № 5 Барнаула.

Кроме этого выявлены три заболевших в Бийске, два в Барнауле, по одному новому случаю также в Рубцовске и Поспелихинском районе (с. Поспелиха).

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Из общего числа заболевших 19 случаев – завозных, в т.ч. 2 – из-за рубежа; 104 случая – по контакту с заболевшими. Из 144-ти заболевших: 23 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 24 – у заболевших ОРВИ, в 97 случаях – бессимптомное течение.

Общая картина на 23 апреля 2020 распространения коронавируса выглядит так:

Из 144 человек жители г. Барнаула – 59, г. Заринск –1, Павловский район – 5 (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2), г. Рубцовск – 3, Рубцовский район – 4 (с. Веселоярск), г. Бийск – 6, Первомайский район – 2 (с. Логовское), Крутихинский район – 3 (с. Крутиха), Советский район – 2 (с. Советское), г. Новоалтайск – 1, г. Камень-на-Оби – 3, Змеиногорский район – 39 (г. Змеиногорск – 2, Змеиногорский район – 37), г. Горняк – 5, Поспелихинский район – 7 (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2), Родинский район – 1 (п. Мирный), Троицкий район –1 (с. Троицкое), Целинный район – 1 (с. Верх-Марушка), г. Яровое – 1.

Про данным регионального Минздрава, к сегодняшней дате выздоровели и выписаны из медучреждений еще два человека, один взрослый - из 5 горбольницы Барнаула и один ребенок из 11 горбольницы краевого центра. Всего выздоровевших – 15 человек.

На коронавирусную инфекцию обследовано 17050 человек, под медицинским наблюдением находятся 1317 человека (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6545 человек.