Правительство ввело мораторий на взыскание неустоек за «коммуналку»

Новости 23.04.2020 12:15 452

Постановлением Правительства РФ до 2021 года приостановлено взыскание штрафов и пеней за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. В этой связи до указанного срока приостановлено действие следующих положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правил):

Положения договоров о предоставлении коммунальных услуг, заключенных на основании указанных Правил, в период до 1 января 2021 года применяются в части, не противоречащей новым положениям о моратории.

"Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье", - сообщил накануне на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Названное постановление вступило в силу 6 апреля.

Кроме того, премьер-министр заявил, что принято решение о продлении гражданам-получателям субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на получение указанных субсидий без дополнительного подтверждения, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года (Постановление Правительства РФ от 2 апреля № 420 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г."). Данное постановление вступило в силу 3 апреля.

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