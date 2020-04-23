Сессия парламента Алтайского края состоится, но ее детали остаются под вопросом

Новости 23.04.2020 11:50 1584

Апрельская сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания запланирована на 30 апреля. Однако пройдет она не в том режиме, который был на «репетиции», раскритикованной многими депутатами.

Сейчас решено провести ее все-таки в удаленном режиме, но уже не из дома, а собрать депутатов в органах местного самоуправления, за которыми народные избранники закреплены. Кстати эту идею ранее озвучивал депутат-эсер Василий Железовский, который назвал репетицию сессии «балаганом» и отказался в ней участвовать. Вероятно, его мнение услышали.

Депутаты признали неудовлетворительной «репетицию» онлайн-сессии АКЗС Новости 17.04.2020 17:30 Депутаты признали неудовлетворительной «репетицию» онлайн-сессии АКЗС 1179

Как пояснили «Политсибру» в АКЗС, место для каждого депутата будет выбираться исходя из удобства для каждого парламентария. В Барнауле, скорее всего, будет более двух площадок для парламентариев. Варианты по-прежнему согласуются.

«В самом здании АКЗС будут заседать председатели комитетов, спикер Александр Романенко, руководители фракций и секретариат», - пояснили источники.

Сессия планируется в онлайн-режиме, но через другую программу, не TrueConf, как на репетиции. Для сессии хотят использовать систему, установленную в органах госвласти, через которую постоянно проводят селекторные совещания.

Однако, сразу несколько депутатов задались вопросом о наличии соответствующей программы в сельской местности. Они предположили, что многим из них придется из сельской местности ехать как минимум в районный центр.

Что касается повестки сессии, то до конца она еще не утверждена. Но некоторые детали известны. По словам председателя АКЗС Александра Романенко, из-за текущих обстоятельств с пандемией, порядок расходования и использования средств региональных бюджетов существенно упрощен. Соответствующий федеральный закон приняла Государственная Дума. Аналогичные поправки в закон «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» предстоит принять и депутатам АКЗС.

«Губернатору и правительству дается право без внесения корректировок в бюджет проводить изменения бюджетной росписи, направленные на использование субвенций и субсидий, поступающих из федерального бюджета. Это касается почти 50% средств бюджета Алтайского края. Речь идет о расходовании средств, в том числе на цели, связанные с борьбой с коронавирусом», - рассказал Романенко.

Председатель АКЗС пояснил, что на ближайшей сессии краевого парламента вопрос об изменениях в бюджет рассматриваться не будет. Он предположил, что рассмотрение пройдет после мая.

Стоит отметить, что в Новосибирске сессия местного парламента состоится в штатном режиме, несмотря на высокую позицию области в рейтинге по зарегистрированным случаям коронавирусной инфекции. Напомним, что регион занимает второе место по СФО после Красноярского края. Алтайский край на третьем месте.