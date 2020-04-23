Путин позволил регионам кредитовать друг друга. Каковы перспективы Алтайского края?

Новости 23.04.2020 11:00 1553

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам выдавать друг другу бюджетные кредиты на три года, а также производить облигации, не обладая достаточным кредитным рейтингом.

По данным федерального Минфина, совокупный долг регионов и муниципалитетов на 1 апреля 2020 года России превысил 2 трлн рублей. Из них более 500 млрд составляют государственные ценные бумаги, свыше 400 млрд – кредиты от иностранных и международных организаций и почти 1 трлн – бюджетные кредиты. Госдолг Алтайского края по бюджетным кредитам на 1 апреля при этом составлял более 1,8 млрд рублей.

Напомним, ровно месяц тому назад – 23 марта 2020 года – Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Алтайскому краю кредитный рейтинг А+ со стабильным прогнозом.

«Рейтинг обусловлен относительно высокими показателями бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности его бюджета. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают сравнительно невысокие показатели экономического развития региона и высокая доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в составе доходов края», – отмечают в агентстве.

Согласно рейтингу АКРА, среди сибирских регионов позитивный прогноз дается лишь Красноярскому краю (А+). Рейтинг Новосибирской области – АА-, стабильный, Кузбасса – А-, стабильный, Томской области – ВВВ, стабильный. По республикам Алтай и Тыва данные отсутствуют. Рейтинги Хакасии, а также Омской и Иркутской областей, помечены как отозванные. Что касается последних, то рейтинговое агентство «Эксперт» в апреле присвоило Омской области рейтинг ВВВ+, а Иркутской – АА+ (оба – стабильные).

В конце 2019 года международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» оценивало кредитный рейтинг Алтайского края как ВВВ- (стабильный).