Стало известно, в каких костюмах работают медики «скорой помощи» в Алтайском крае

Новости 23.04.2020 10:20 2323

В телеграмм-канале депутата парламента Алтайского края Вероники Лапиной был размещен пост с фотографиями медиков скорой помощи в Змеиногорске, базирующейся на площадке ЦРБ.

Они были одеты в защитные костюмы для предотвращения заражения коронавирусом.

«Вот в таких защитных костюмах приходится работать скорой помощи ЦРБ Змеиногорска. При том это лучшее, что удалось найти по всей больнице. Надеяться остается только на "духовные скрепы" и мужество медиков, которые продолжают работать, несмотря на условия», - говорится в посте.

Сама депутат АКЗС в беседе с «Политсибру» сказала, что в Рубцовске медики из пяти имеющихся костюмов собрали три полнокомплектных.

«Сложно представить, как они принимали заболевших с рудника», - рассуждает депутат.

Напомним, что во вторник, 21 апреля, стало известно о 38 заболевших в Змеиногорске, 37 из них работники рудника компании «Сибирь-Полиметаллы». Стоит также отметить, что буквально вчера Алтайский край раскритиковали на федеральном уровне, отнеся его к списку регионов, которые неэффективно работают с Центром по приобретению защитных костюмов.

«Политсибру» направил официальный запрос в краевой Минздрав.