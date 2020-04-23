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Стало известно, в каких костюмах работают медики «скорой помощи» в Алтайском крае

Новости
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В телеграмм-канале депутата парламента Алтайского края Вероники Лапиной был размещен пост с фотографиями медиков скорой помощи в Змеиногорске, базирующейся на площадке ЦРБ.

Они были одеты в защитные костюмы для предотвращения заражения коронавирусом.

«Вот в таких защитных костюмах приходится работать скорой помощи ЦРБ Змеиногорска. При том это лучшее, что удалось найти по всей больнице. Надеяться остается только на "духовные скрепы" и мужество медиков, которые продолжают работать, несмотря на условия», - говорится в посте.

Сама депутат АКЗС в беседе с «Политсибру» сказала, что в Рубцовске медики из пяти имеющихся костюмов собрали три полнокомплектных.

«Сложно представить, как они принимали заболевших с рудника», - рассуждает депутат.

Напомним, что во вторник, 21 апреля, стало известно о 38 заболевших в Змеиногорске, 37 из них  работники рудника компании «Сибирь-Полиметаллы». Стоит также отметить, что буквально вчера Алтайский край раскритиковали на федеральном уровне, отнеся его к списку регионов, которые неэффективно работают с Центром по приобретению защитных костюмов.

 «Политсибру» направил официальный запрос в краевой Минздрав.

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Алтайский край заказал только 2 тысячи костюмов

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайские крайности

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (5)

1000

Люся

Да, да, а у нас вообще предложили самим преобрести костюмы((( горняк

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Люся

Может это была шутка, но очень уж неудачная((((

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Барнаул

Похоже где-то помойку грабанули, БОМЖИ да и только!!!! Какая страна, такая и медицина!Ё

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Вася
Барнаул , Средства правительством были выделены и до Китая не далеко! А где закупка? Наверно пинок от президента не обходим, Что бы с мёртвой точки всё сдвинулось. И кто то обещал, что все граждане Алтайского края будут обеспечены масками. Но по сей день во всех аптеках ноль!
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Гость

Здравствуйте. Подготовил заявку на изобретение: «Защитная одежда от коронавируса». Подойдёт в первую очередь >> медперсоналу и военнослужащим. Не требует дезинфекции. Никаких космических технологий,-элементарная физика и известные технологии производства. Ищу спонсора для оплаты патентных платежей. >> Возможно патентование не только в России. После получения патента возможна его продажа с учётом >> остроты проблемы и интересов спонсора.Готов передать заявку как выполненную по договору с >> работодателем. Патентование в США стоит порядка 2,5 тыс. долл., в Евросоюзе порядка 500 >> евро.Возможно патентование и в других странах для предотвращения копирования продукции >> произведенной в России. Борис Бабицкий. Имею 11 >> патентов РФ на изобретения. E-mail bsb34@mail.ru

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