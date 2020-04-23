Российские власти назвали два Алтая в числе непродуктивно работающих регионов с распределением средств индивидуальной защиты

Новости 23.04.2020 9:40 3482

Вчера, 22 апреля, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом с участием глав регионов, которое провел премьер Михаил Мишустин, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, как регионы закупают и распределяют средства индивидуальной защиты.

«С некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область – ноль закупок, Республика Алтай – ноль закупок, Тыва – ноль закупок, Алтайский край впервые заказал 2 тыс. костюмов», - заявил Мантуров

Он предположил, что регионы, возможно, решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в Правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации нет.

«Нужно обязательно с этим разобраться, чтобы такая инертность не привела к «пожару» и чтобы не произошло так, что в один день где-то полыхнет и это нужно будет срочно поставить и обеспечить. Я просто заранее хочу сказать, что сделать это будет просто невозможно», - пояснил он.

Он также выразил сожаление, что такая востребованная и крайне важная продукция оказывается на складах, когда «она востребована как раз в регионах, в их системе здравоохранения, в службах, которые имеют контакты с заражением, – в аптеках, в системе торговли».

Некоторые регионы уже ответили на критику министра. В частности, в республике Тыва заявили, что возмущены критикой Мантурова, поскольку «заявка на имя заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова давным-давно была отправлена», сообщают РИА «Новости».

Напомним, ранее Политсибру сообщало, что в Алтайском крае изготавливаются защитные костюмы, на которые "сбросились" бизнесмены и предприятия региона.