Новый налог в Алтайском крае может быть введен с 1 июля

Новости 23.04.2020 8:40 4592

Председатель краевого парламента Александр Романенко рассказал, что законопроект о налоге на профессиональный доход внесен Губернатором края в АКЗС. Он будет вынесен на ближайшую сессию АКЗС, которая предварительно запланирована на 30 апреля.

Документ предлагает ввести на территории региона дополнительный налоговый режим - налог на профессиональный доход или, как его иногда называют, налог для самозанятых. Воспользоваться им смогут физические лица.

Под профессиональным доходом понимается доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Налог на профессиональный доход предполагает добровольную постановку физлиц на налоговый учет, самостоятельное отражение полученных доходов и отсутствие отчетности. На него могут претендовать лица, получающие доход не более 2,4 млн рублей в год.

«Сегодня многие самозанятые говорят о том, что если бы у них была возможность вести свою профессиональную деятельность на легитимной основе, они могли бы получить поддержку государства. Законопроект такую возможность предоставляет», - пояснил председатель АКЗС в эфире краевого радио. Перейти на новый налоговый режим могут и те, кто работает по гражданско-правовым договорам.

Как ранее рассказывал руководитель краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, самозанятые будут платить налог в размере 4%, если доходы получены от реализации товаров или услуг в отношении физических лиц, или 6% - если речь идет о доходах, полученных от индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.