Суд вынес приговор учителю-педофилу в Барнауле

Новости 22.04.2020 19:00 768

Бывший учитель одной из барнаульских школ получил 14 лет колонии строгого режима за развратные действия в отношении своих учеников. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год в городе Барнауле преподаватель в своем доме, а также здании школы совершал иные действия сексуального характера в отношении учеников в возрасте от 11 до 12 лет. Развращая несовершеннолетних, он снимал данные действия на фото и видеокамеру. Всего от преступных посягательств злоумышленника пострадало шесть мальчиков.

В ходе предварительного и судебного следствия мужчина свою вину признал в полном объеме. По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы у него обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил педофила к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).