Барнаульские чиновники попробуют докричаться до горожан через громкоговорители

Новости 22.04.2020 18:30 379

На заседании городского штаба мэр Барнаула Вячеслав Франк признал, что не все горожане ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции и сообщил о применении громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения всех ограничительных мер с помощью громкоговорящей связи», - заявил Франк.

При этом, жители краевого центра жалуются на то, что из-за сокращения количества автобусных рейсов (маршруты №№ 20 и 35) транспорт полон и риск заражения в таких условиях повышается.

Вице-мэр по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков сообщил, что выпуск общественного транспорта в городе сокращен на 28%, пассажиропоток в среднем снизился на 58%. По итогам рабочей встречи с перевозчиками решено изменить график движения автобусных маршрутов №20 и 35 в утреннее время – теперь они будут ходить чаще.

Стоит также отметить, что с 25 апреля будут запущены садоводческие маршруты №23, 111, 112, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126, 151. Графики их движения можно посмотреть здесь.