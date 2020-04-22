Фракции АКЗС определились со своими кандидатами в Общественную палату

Новости 22.04.2020 17:45 1803

Опубликованный депутатом от «Единой России» Иваном Мордовиным список из 15 фамилий кандидатов в Общественную палату Алтайского края спровоцировал дискуссию с депутатом-эсером Александром Молотовым.

Депутаты поспорили о формировании состава в совещательный орган. Молотов назвал трех своих кандидатов. Ими оказались правозащитник Марина Афанасьева из АКОО «Форпост», руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов и президент АКСОО «Экология женщины» Алиса Корт. Вероятно, позиция руководителя фракции-эсеров будет отражена в опросном голосовании коллег Молотова.

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Остальные фракции своих кандидатов озвучивать отказались. Например, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов сказал «Политсибру», что решение по кандидатам принято на совете фракции. Что касается коммунистов, то там отметили, что конкретной позиции по членам в ОПАК у них нет и каждый депутат будет голосовать по своему усмотрению.

Напомним, что решение по кандидатам, которых заявилось 24 человека, будет принято после опросного голосования депутатов краевого заксобрания в четверг, 23 апреля. В новый состав ОПАК войдут 15 человек, утвержденных краевым парламентом.