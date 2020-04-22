Алтайские власти запретили водителям останавливаться в Турочакском районе

Новости 22.04.2020 16:50 2018

С 21 апреля и до конца действия режима повышенной готовности запрещен въезд и выезд в Турочакский район, где был выявлен коронавирус у двух человек, но они покинули регион и находятся по месту проживания в Томской области.

Исключение сделано для жителей, имеющих регистрацию на его территории, граждан, обеспечивающих функционирование непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также работников организаций, выполняющих неотложные работы в условиях угрозы распространения заболевания.

Но при этом, у таких сотрудников должны быть подтверждающие необходимость проезда документы.

Для обеспечения ограничительной меры планируется размещение патрульных постов на границе с Кемеровской областью и Алтайским краем.

Официальный сайт Республики Алтай отмечает, что ограничения также не коснутся граждан, следующих транзитом.

Такие меры введены в связи с выявлением новых случаев заражения. Сегодня оперштаб сообщил, что случай коронавирусной инфекции подтвердили у медицинского работника детской поликлиники по результатам профилактического исследования персонала медицинского учреждения. Заболевание протекает бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.Кроме того, в Центре по профилактике и борьбе со СПИД находится еще шесть человек с подтвержденным диагнозом. Это пожилая семейная пара из села Онгудай и семья из четырех человек из Горно-Алтайска.