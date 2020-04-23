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Алтайский депутат подарил барнаульской больнице дезсредства

Новости
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Средства для дезинфекции передал барнаульской горбольнице №5 депутат Алтайского краевого заксобрания от "Единой России" Дмитрий Аганов и руководители компании «Оксиб».

В связи с ростом количества выявленных случаев коронавируса, возникла необходимость в более интенсивной дезинфекции, однако для медучреждения это могло обернуться дефицитом средств.

С 20 апреля в Алтайском крае резко возросло число выявленных инфицированных коронавирусом. На 22 апреля оно составило 136 человек. Лечение организовано в стационарах Городских больниц №5 и №11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице №2 г. Бийска и Рубцовской ЦРБ.

«Мы с партнерами уже не первый раз оказываем помощь медучреждениями, ранее помогали волонтерскому штабу. Если есть возможность внести свой личный вклад в борьбу с коронавирусом, поддержку тех, кто этим занимается, то это необходимо делать. Призываю и других поступать аналогичным образом», — сказал Дмитрий Аганов. Кроме того, он поздравил с днем рождения медсестру инфекционного отделения горбольницы №5 Марину Марееву.

Медицинские учреждения нуждаются в тщательной дезинфекции помещений. Например, чтобы обработать помещения инфекционных отделений горбольницы №5 в Барнауле на 120 коек, каждый день требуется расходовать две банки «Дезхлора». По словам врачей, помощь «Оксиб» и Дмитрия Аганова оказалась весьма своевременной.

«Мы - одни из немногих производителей дезинфицирующих средств в Алтайском крае. Стараемся систематически помогать в сложных ситуациях: так, мы передавали Дезхлор жителям и учреждениям не только Алтайского края, но и других регионов Сибири, когда все вместе ликвидировали последствия паводка в 2014 году», — пояснила одна из соучредителей ООО «Оксиб» Оксана Старцева.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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