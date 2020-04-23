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Кто в Барнауле пришел поздравить Ленина со 150-летием (фото, видео)

Новости
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Цветы к памятнику Ленину 22 апреля возложили барнаульцы в честь 150-летия со дня рождения вождя.

Утром к памятнику пришли десантники, перед этим возложив к мемориалу в честь воинов-интернационалистов возле музея военной истории на площади Ветеранов, после чего отправились к памятнику Ильичу.

Здесь ими заинтересовались бдительные представители правоохранительных органов, подошедшие выяснить, что происходит. Впрочем, все разрешилось мирно.

Также возле памятника был замечен известный барнаульский застройщик - руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов, тоже возложивший красные гвоздики к памятнику.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (19)

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Александр Ярославович Ивасишин

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! Сколь ни давись слюной, Сколько ни брызгай ядом, Ленин - всегда живой, Ленин с тобою рядом. Ещё при жизни Владимир Ильич имел огромный авторитет среди членов партии, после Октябрьской Революции и победы в Гражданской войне, масштаб фигуры Ленина стал распространяться как среди простых рабочих, так и среди крестьян. Ленин всегда будет жить - Гении не умирают. Гений, ведь он, не в деньгах, Он не в нулях и не в числах, Гений живёт в сердцах, В светлых умах и в мыслях. Сколько его ни топчи, Хоть миллиард пигмеев, Голос его звучит Только сильней и сильнее. Были пред ним века, После него - столетье. Нет ему равных, пока, И не было в целом свете. Не прекратит **** Литься из уст ничтожеств. Но разве его дела Кто-то осилить сможет?

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александр
Александр Ярославович Ивасишин , убийца 12милионов в гражданской войне и врун землю кресьянам заводы рабочим
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Александр Ярославович Ивасишин
александр , я что то не понял, а кого я убивал? или ты в адрес Ленина? если да, то пожалуйста конкретные факты!
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Александр Ярославович Ивасишин
александр , знаешь, прежде чем что то писать подобное, надо хорошо знать историю. вот тебе маленький пример - Великий князь Александр Михайлович Романов занимает особое место в ряду русских политических и военных деятелей. В отличие от многих других представителей царской фамилии, великий князь Александр Романов не только «жил светской жизнью», но и внес огромный вклад в укрепление обороноспособности Российской империи. Он стоял у истоков русской военной авиации, инициировав открытие воздухоплавательной школы в Севастополе. Будучи адмиралом русского флота, Александр Романов выступал за строительство новых линейных кораблей, способствовал в меру своих сил развитию военно-морского дела. Но даже это не самое удивительное в биографии великого князя. Его «Книга воспоминаний», вышедшая уже после эмиграции великого князя из России, а также интервью периода эмиграции поразительны отношением к большевикам и послереволюционным преобразованиям в России.
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Александр Ярославович Ивасишин

"Великий князь Александр Михайлович: большевики как имперцы Текст изумительно гениальный! Чистейший образец подлинно русского, имперского, евразийского мышления. Мышления пространством. Поэтому - без ката. Александр Михайлович Романов (1866 - 1933) — великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, брат великого князя Николая Михайловича, муж великой княгини Ксении Александровны, отец княжны крови Ирины Александровны. "— По-видимому, “союзники” собираются превратить Россию в британскую колонию, писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом*, или же следуя просто старой программе Дизраэли-Биконсфилда**, британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар… Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своею собственною изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России.

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РОССИЯ

Ну, что санек , замолчал. Или снова дерьмо из себя начнешь извергать !!!! а Ивасишину А.Я РЕСПЕКТ

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Александр Ярославович Ивасишин
РОССИЯ, не знаю кто ты но - СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
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Гость

Какой гламурный в красненьком

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Гость
Гость, только кажется мне , что все его комменты скопированы из первоисточника о "великом князе" так как в быту этот почетатель Ильича безграмотен абсолютно! А тут прям и точки и запятые в нужных местах, да ещё и имена собственные с большой буквы.
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Александр Ярославович Ивасишин
Гость, непутай в понятия! Русский и Смелый! Изучи историю, и может поймёшь что то, да и в традициях и понятия начнёшь правильно разбираться!
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Александр Ярославович Ивасишин
Александр Ярославович Ивасишин, меня всегда удевляли люди с великой жаждой проявления смелости у манитора с клавиатурой! К ним всегда у меня несколько вопросов: а ты что что можешь? Что сделал ты благого для народа и Отечества? Что касаемо моей грамотности, отвечу проще, я не писарь в отличиаи от вас, и нравиться мне больше оружие держать в руках. С ним я очень хорошо дружу но, моя беда в том, что я не желаю его брать в руки. Если придётся за Родину встать и взять, то рука не дрогнит, а главное совесть мучить не станет! Так что писари занимайтесь своим делом.
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Гость
Гость, почЕтатель...а вы, батенька, грамотей!
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Александр Ярославович Ивасишин
Гость, красный цвет в славяно-русской мифологии и жизни был ключевой по многим моментам и является основополагающим во многих сферах жизни наших предков. Красный цвет – цвет праздника, роскоши, хорошего настроения. В славянском костюме красный цвет был доминирующим. В обрядовой деятельности красный всегда рифмовался с белым. Красный - это цвет солнца, заката и даже рассвета. Красно солнышком назывался князь Киевский - Владимир. В подтверждение слов о том, что красный - это солнечный цвет выступает и тот факт, что все солярные Божества славян имели семантику красного и чёткую привязку через чиры и изображениях именно к солнцу. Ярким примером выступает тут Бог Ярило от слова ярый, солнечный. Кровь имеет красный цвет и сакральность её сложно недооценить. Славяне верили, что кровь их от рода и сохранились упоминания, что слово «кровь» раньше в сакральном смысле читалось как «кРоду». По крови считалось родство и единство народов, а тогда кровное родство было более значимо, нежели сейчас.
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Александр Ярославович Ивасишин
Гость, об этом свидетельствуют летописи, кровь использовалась и в требном плане и для скрепления деловых и прочих сделок. Часто люди просто ножом резали ладонь руки, и кровь могла капнуть на алтарь и человек обращался к Богу. Когда двое резали руку и ладони соприкасались, то так люди закрепляли сделку на небесах, как бы через кровь передавали свою клятву верховному богу. Красная по цвету кровь имела громадное значение для славян. Красный цвет имеют и язычки пламени у костра. Костёр в сакральном смысле неотъемлемый атрибут любого славянского праздника, а через костёр, путём приношения треб (различных злаковых культур, меда и т.п.). Красный цвет выступает и как посланник мысли от человека к Богам. Роль красного цвета в погребально-обрядовой деятельности. По семантике цвета у славян много места уделяется такому аспекту, как обматывание красной нитью покойника, или обязательное использование на одежде умершего этого цвета. Славяне умершего отправляли пировать вместе с богами.
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Александр Ярославович Ивасишин
Гость, красный цвет самый важный и ключевой для понимания сакральной деятельности наших предков и понимание его глубины и сферы применения даёт осознание многих исторических и культурологических аспектов в контексте изучения жизни славян в эпоху доминирования родноверия. Красный цвет - это цвет русского народа. Само слово "русский" происходит от красного цвета. Красный цвет - традиционно главный цвет на Руси, поэтому и называется так: красный - то есть, красивый. Красный цвет - это цвет Воли к Власти - цвет Бога. Многие русские националисты не зная истории брезгуют красным цветом - из-за его "советскости", и толкуют его как символ борьбы народа. Народ тут ни при чём. Красный цвет издавна был и царским цветом, и цветом власти. А вот с борьбой - всё правильно: красный цвет - это цвет борьбы. Красный флаг был взят большевиками у революционеров других эпох.
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Александр Ярославович Ивасишин
Гость, с точки зрения физики красный цвет - это самый сильный цвет в плане энергии (поэтому и в биологии он наиболее важный - цвет Жизни: фотосинтез и т.д.). Простейший пример: красный участок спектра из стеклянной призмы нагревает предметы сильнее других цветов из той же призмы. Сила, энергия - наилучшим образом ассоциируются с борьбой. Борьба - это касается и народных восстаний против власти, и самой власти: ведь пришедшие к ней никак не могли обойтись без борьбы за неё. Да и удержание масс в подчинении требует немалой силы (энергии). Поэтому красный цвет - это в равной мере цвет и власти, и революции. Это отражено в символизме всех времён и народов. Так что нельзя привязывать красный цвет только к революции, хотя они неразделимы! Думаю достаточно!
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РОССИЯ

Народ ....главное человек донес то, что хотел, а кто и когда написал не главное !!!!!!!!!!!!!!!!!

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Александр Ярославович Ивасишин

Когда то я, и многие такие как я, торжественно присягали на верность своей Родине - Российской Федерации. Клялись свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. К чему это я сейчас? Да как раз к тому, что 22.04.2020 года, я и все кто по уже давно сложившейся традиции прибыл на площадь Ветеранов отдать дань памяти возложить цветы на мемориал памяти погибших воинов начиная с 1979 года и по настоящий период и памятнику Ленина выполняем как раз то, в чём когда то Клялись - Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. По этой же причине я высказался ранее, когда написал - если придётся за Родину встать и взять, то рука не дрогнет, а главное совесть мучить не станет!

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Александр Ярославович Ивасишин

Отдельное и Огромное Спасибо, хочу сказать всем людям которые также как Юрий Гатилов помнят и чтят историю и традиции своего Великого государства и предков, выразив это в возложении красных гвоздик к памятнику Ленина.

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