Кто в Барнауле пришел поздравить Ленина со 150-летием (фото, видео)

Цветы к памятнику Ленину 22 апреля возложили барнаульцы в честь 150-летия со дня рождения вождя.
Утром к памятнику пришли десантники, перед этим возложив к мемориалу в честь воинов-интернационалистов возле музея военной истории на площади Ветеранов, после чего отправились к памятнику Ильичу.
Здесь ими заинтересовались бдительные представители правоохранительных органов, подошедшие выяснить, что происходит. Впрочем, все разрешилось мирно.
Также возле памятника был замечен известный барнаульский застройщик - руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов, тоже возложивший красные гвоздики к памятнику.
"Великий князь Александр Михайлович: большевики как имперцы Текст изумительно гениальный! Чистейший образец подлинно русского, имперского, евразийского мышления. Мышления пространством. Поэтому - без ката. Александр Михайлович Романов (1866 - 1933) — великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, брат великого князя Николая Михайловича, муж великой княгини Ксении Александровны, отец княжны крови Ирины Александровны. "— По-видимому, “союзники” собираются превратить Россию в британскую колонию, писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом*, или же следуя просто старой программе Дизраэли-Биконсфилда**, британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар… Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своею собственною изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России.
Ну, что санек , замолчал. Или снова дерьмо из себя начнешь извергать !!!! а Ивасишину А.Я РЕСПЕКТ
Какой гламурный в красненьком
Народ ....главное человек донес то, что хотел, а кто и когда написал не главное !!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда то я, и многие такие как я, торжественно присягали на верность своей Родине - Российской Федерации. Клялись свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. К чему это я сейчас? Да как раз к тому, что 22.04.2020 года, я и все кто по уже давно сложившейся традиции прибыл на площадь Ветеранов отдать дань памяти возложить цветы на мемориал памяти погибших воинов начиная с 1979 года и по настоящий период и памятнику Ленина выполняем как раз то, в чём когда то Клялись - Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. По этой же причине я высказался ранее, когда написал - если придётся за Родину встать и взять, то рука не дрогнет, а главное совесть мучить не станет!
Отдельное и Огромное Спасибо, хочу сказать всем людям которые также как Юрий Гатилов помнят и чтят историю и традиции своего Великого государства и предков, выразив это в возложении красных гвоздик к памятнику Ленина.
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! Сколь ни давись слюной, Сколько ни брызгай ядом, Ленин - всегда живой, Ленин с тобою рядом. Ещё при жизни Владимир Ильич имел огромный авторитет среди членов партии, после Октябрьской Революции и победы в Гражданской войне, масштаб фигуры Ленина стал распространяться как среди простых рабочих, так и среди крестьян. Ленин всегда будет жить - Гении не умирают. Гений, ведь он, не в деньгах, Он не в нулях и не в числах, Гений живёт в сердцах, В светлых умах и в мыслях. Сколько его ни топчи, Хоть миллиард пигмеев, Голос его звучит Только сильней и сильнее. Были пред ним века, После него - столетье. Нет ему равных, пока, И не было в целом свете. Не прекратит **** Литься из уст ничтожеств. Но разве его дела Кто-то осилить сможет?