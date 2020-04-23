Кто в Барнауле пришел поздравить Ленина со 150-летием (фото, видео)

Новости 22.04.2020 15:35 760

Цветы к памятнику Ленину 22 апреля возложили барнаульцы в честь 150-летия со дня рождения вождя.

Утром к памятнику пришли десантники, перед этим возложив к мемориалу в честь воинов-интернационалистов возле музея военной истории на площади Ветеранов, после чего отправились к памятнику Ильичу.

Здесь ими заинтересовались бдительные представители правоохранительных органов, подошедшие выяснить, что происходит. Впрочем, все разрешилось мирно.

Также возле памятника был замечен известный барнаульский застройщик - руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов, тоже возложивший красные гвоздики к памятнику.