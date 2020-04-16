Вице-губернатор Денис Губин о принципах формирования Общественной палаты: «Быть открытым - не значит ходить голым»

Новости 22.04.2020 14:20 328

Вице-губернатор Денис Губин, в сферу ответственности которого входит курация общественно-политической жизни региона, прокомментировал заявление депутата АКЗС Александра Молотова, в котором депутат раскритиковал практику формирования Общественной палаты региона.

Кто входит в Общественную палату региона

Прежде всего Денис Губин обратился к закону Алтайского края, определяющего основные положения, в соответствии с которыми формируется и работает палата.

«В первом же пункте написано, что Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории Алтайского края, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти… Это означает, что в Общественную палату входят те люди, которые представляют эти группы. Они являются экспертами», - пояснил Губин.

Он также обратил внимание на то, что именно депутаты АКЗС пишут законы, по которым живет затем край и действуют исполнительные власти.

О принципах открытия и демократии

«Подходы к формированию я изменить не могу, не может и правительство Алтайского края, так как они прописаны в законе. Информация о начале формирования нового состава была опубликована. Все, кто интересуется этим вопросом, могли ее изучить и подать документы, чтобы претендовать на вхождение в состав ОПАК. Все, кто этого хотел – сделали. В том же АКЗС заявок больше, чем мест. Это говорит о том, что люди знали», - рассказал Губин.

При этом он пояснил, что никто никому не запрещал участвовать, однако «лично раздавать приглашения» власти не должны.

«Было время на подачу заявлений, им воспользовались 24 кандидата из числа общественников, которых утверждает АКЗС. Принципы открытия и демократия не нарушены. Ходить и звать никого мы не обязаны, иначе это уже не демократия, а какой-то детский сад получается», - пояснил вице-губернатор.

При этом он заметил, что перед началом капании по формированию общественной палаты региона собираются эксперты, они предлагают кандидатов, которые могли бы представлять интересы социальных групп в общественном органе региона: «А потом мы начинаем с ними работать, в ответ слышим: мне это не нужно. Мы ищем того, кому нужно. В конце концов люди находятся и если они соответствуют всем требованиям законодательства, то их утверждают».

Что касается рекомендаций фракции «Единая Россия» в АКЗС, Денис Губин пояснил, что такие рекомендации были озвучены после совместных консультаций с экспертами и лидерами социальных групп. Кстати, в том списке, есть люди, которых поддерживал и Молотов.

«Более того, ОПАК собирались в конце марта с отчет о состоянии гражданского общества в крае и также готовы были обсуждать с заинтересованными группами предложения о включении в состав ОПАК, и информация об этом заседании, также была опубликована в СМИ и соцмедиа, но видимо, группам так активно обсуждающих процесс формирования палаты это было не интересно. Хотя зря - упустили такой замечательный информационный повод!» - заметил Денис Губин.

О критике в адрес Общественной палаты

«В Общественной палате есть люди, которые активно работают, к примеру, представители диаспор, профессиональных сообществ (юристы, экологи и так далее). Если люди различных этнических групп мирно и дружно живут рядом друг с другом, активно участвуют в общественной жизни края и страны, значит общественный институт работает и работает эффективно. Задачи ОПАК не политические, а экспертные, донести и выработать предложения для власти по работе и развитию профессиональных и социальных сообществ. Просто многие вещи журналисты не видят, но быть открытым - не значит ходить голым», - посетовал вице-губернатор.

Относительно депутата Молотова:

«В связи с известными событиями политическая активность снизилась, стало меньше информационных поводов. Нужно же что-то обсуждать и напоминать о себе», - предположил он.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством палата будет состоять из 45 человек, выдвинутыми от общественных организаций разного уровня. Треть состава утверждена губернатором из структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных отделений, 15 человек предстоит определить АКЗС, из числа региональных общественников, и оставшихся членов утвердит действующий состав Общественной палаты региона из представителей местных объединений.