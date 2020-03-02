Глава алтайского Минприроды опроверг данные об угрозе банкротства регоператоров

Новости 22.04.2020 13:50 149

Региональные операторы Алтайского края не испытывают трудностей, как об этом ранее сообщало издание ТАСС, со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО). Заявление было сделано министром природных ресурсов и экологии края Владимиром Попрядухиным во время онлайн-конференции в среду, 22 апреля.

Напомним, что ранее сообщалось, что регоператоры Алтайского края из-за плохой собираемости платежей могут прекратить свою работу уже к 1 июня текущего года.

«Наши специалисты сферы ЖКХ и сами регоператоры говорят о том, что ни одно из предприятий занятых в сфере обращения с ТКО, сегодня не находится в предбанкротном состоянии», - заявил Попрядухин.

Он также рассказал о задолженности регоператорам:

«Вместе с тем, 386,9 млн рублей сегодня составляет общая задолженность населения юридических лиц перед регоператорами. При этом 290 млн рублей относится к нашему населению», - сказал он.

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Попрядухин отметил, что по итогам марта прослеживается рост дисциплины в вопросе платежей по тарифу за вывоз ТКО. Рост по отношению к февралю текущего года составил 5,9%.

«По общему анализу дебеторско-кредитной задолженности видно, что самые большие долги сейчас имеет регоператор Бийской зоны обслуживания. Речь идет о «Спецобслуживании Центральном». Это связано с обновлением собственного штата техники. Наше министерство проводит постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и работ по благоустройству. Мы никакого коллапса не видим», - отметил министр.

Также речь зашла о финансовой помощи регоператорам в период пандемии коронавируса, если все-таки произойдет снижение платежей.

«Мы прогнозируем возможное снижение поступлений платежей. Эти вопросы были рассмотрены в начале апреля на уровне правительства России. С нашей стороны было выражено определенное беспокойство на фоне этой ситуации с требованием оказания централизованной финансовой помощи регоператорам. До 1 июля текущего года будет обозначен необходимый объем выплат. Он составит до 20% от валовой выручки по конкретной зоне обслуживания на протяжении трех месяцев», - пояснил министр.

Другими словами, уже летом в край поступят средства, которые в расчетном порядке будут доведены до региональных операторов.