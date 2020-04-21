АлтГПУ запустил проект «Волонтеры просвещения 22»

Новости 22.04.2020 13:25 100

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал проект «Волонтеры просвещения 22». Целью проекта является оказание методической, информационной и психолого-педагогической поддержки участникам образовательного пространства Алтайского края.

В настоящее время большая часть студентов находится дома, многие – в сельских районах Алтайского края. Школы после затянувшихся каникул приступили к учёбе в дистанционном формате. У школьников, учителей и родителей, в связи с этим много вопросов. Возникают проблемы разного рода – от технических до методических. На помощь поспешили студенты педагогического университета. Ведь они сейчас рядом и, во-первых, для них дистант уже «не так страшен, как его малюют» а, во-вторых, они – будущие учителя.

В настоящее время, по данным опроса, проведенного нашим университетом, к студентам АлтГПУ за помощью в организации дистанционного образования обращаются педагоги, учителя и родители Алтайского края. Чаще всего обращаются за помощью по содержанию изучаемого материала по тем, или иным школьным предметам. Также большое количество обращений связано с непосредственной организацией дистанционного образования, а именно:

Технические вопросы по организации ДО (как регистрироваться на образовательных платформах, по вопросам создания и настройки данных учетных записей на сайтах дистанционного обучения, настройка компьютера и т.д.);

Как организовать дистанционное обучение;

Какую образовательную платформу выбрать;

Как проводить онлайн уроки;

Как более продуктивно и удобно проводить занятия на дистанте.

В связи с этим в нашем университете создана горячая линия онлайн для приема заявок от родителей, учеников и педагогов. Набран волонтерский отряд из числа студентов педагогического университета, оказывающих методическую, информационную и техническую помощь.