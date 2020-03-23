Глава Минприроды Алтайского края оценил перспективы региона в эко-рейтинге России

Новости 22.04.2020 12:50 326

Алтайский край, не смотря на некоторое падение, все еще занимает высокие позиции в экологическом рейтинге регионов страны. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин во время онлайн-конференции в среду, 22 апреля.

«В тот период, когда этот рейтинг стал одним из критериев оценки эффективности работы губернаторов, в этой сфере развернулись нешуточные события. Сейчас практически все субъекты ведут довольно агрессивную экологическую политику для демонстрации своих результатов», - объяснил министр.

Алтайский край потерял две позиции в Национальном экологическом рейтинге Новости 23.03.2020 17:22 Алтайский край потерял две позиции в Национальном экологическом рейтинге 3761

Попрядухин напомнил, что Алтайский край попал в этот рейтинг впервые в 2015 году и сразу с высокими оценками. По его словам, тогда сильные позиции были у многих регионов и Алтайский край попал в Топ-10.

«На сегодняшний день мы плотно занимаем место в пятерке лидеров по стране. Сейчас мы занимаем четвертое место, но постоянно балансируем от второй до четвертой позиции», - сказал он.

Кроме того, министр обратил внимание, что Алтай ни по одной из позиций в критериях не потерял, а наоборот существенно прирос. В качестве примера Владимир Попрядухин привел промышленно-экологический индекс, где прирост составил шесть позиций и социально-экологический индекс, который поднялся на одну позицию.

«Но регионы тоже не стоят на месте и тоже прилагают усилия для закрепления вместе с нами на лидерских позициях. Однако мы не намерены сдавать обороты и будем дальше проводить всю необходимую политику для дальнейшего повышения наших индексов», - заключил глава Минприроды.