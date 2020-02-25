На Речном вокзале появится новая многоэтажка?

Новости 22.04.2020 12:20 131

Барнаульская мэрия вынесла постановление о подготовке про­екта планировки и межевания части тер­ритории в отношении земельных участков на улице Приречная, 1а, 1, 5, 9. С соответствующим заявлением обратилось ООО «Жилищная инициатива», передает «Алтайский портал недвижимости».

Предполагается, что «Жилищная инициатива», намеревается использовать землю для возведения нового высотного жилого комплекса. Однако, в настоящее время в обозначенном кадастровом квартале свободен лишь участок по ул. Приречная, 1а (под номерами 1, 5, 9 уже построен и сдан ЖК «Аквамарин» от СК «Сибирия»).

Согласно данным кадастровой карты, участок на ул. Приречной, 1а, площадью 2,6 тысячи кв. м, подходит под многоэтажную жилую застройку. В новых правилах землепользования и застройки, данная территория имеет статус СОД-2, то есть, позволяет возводить жилые дома до 25 этажей (75 метров), социальные учреждения, объекты бытового обслуживания и других зданий, высотой не более 30 метров.