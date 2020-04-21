Алтайский минобр пояснил детали предоставления продуктовых наборов детям с ОВЗ

Новости 22.04.2020 11:00 286

Школьникам края с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены продуктовые наборы. По информации регионального минобра, они только начали формироваться.

«Стоимость одного набора – более 1100 рублей. Они формируются в соответствии с рекомендациями регионального Министерства образования и науки (вес, качество и т.д.). Содержание наборов согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю», - сообщает ведомство.

В продуктовый набор входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сухофрукты, чай, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, подсолнечное масло.

В Алтайском крае формируются продуктовые наборы для более чем 15 тысяч обучающихся краевых и муниципальных общеобразовательных организаций. Речь идёт о детях с ограниченными возможностями здоровья. В период удалённого обучения они будут получать бесплатное питание. Средства выделены из краевого бюджета по поручению Губернатора Виктора Томенко в рамках инициативы «Новая школа Алтая».

Продуктовые наборы будут выдаваться родителям в местах, определённых муниципалитетом, по заявлению. При получении нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность. График выдачи устанавливает образовательная организация. В некоторых районах уже приступили к выдаче продуктовых наборов из расчёта на период удалённого обучения в апреле.

При этом некоторые родители в социальных сетях выражают надежду на то, что будут обеспечены продуктовыми наборами и дети из малообеспеченных семей, считая, что это тоже является задачей Минобра.

Как пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в их полномочия входит только обеспечение школьным питанием детей с ОВЗ.