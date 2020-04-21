Еще девять человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Новости 22.04.2020 11:20 643

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусом, четыре из них – в Барнауле, передает оперштаб.

Общее количество заболевших в регионе составило 136 человек, в том числе 12 детей. Из них жители Барнаула – 57, Поспелихинского района – 6 (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 1) Павловского района – 5, , (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2), Горняка – 5, Рубцовского района – 4 (с. Веселоярск), Бийска – 3, Камня-на-Оби – 3, Крутихинского района – 3 (с. Крутиха), Змеиногорска – 2, Змеиногорского района – 37, Первомайского района – 2 (с. Логовское), Рубцовска – 2, Советского района – 2 (с. Советское).

Минимальное количество заболевших в Заринске, Новоалтайске и Родинском районе (п. Мирный) - по 1 человеку. География коронавируса расширилась двумя районами – Троицким (с. Троицкое) и Целинным (с. Верх-Марушка) – здесь также выявлено по одному случаю заболевания. В Барнауле прибавилось четверо заболевших, по одному – в Поспелихинском районе, Змеиногорске и Рубцовске, впервые выявлены заболевания в уже названных Троицком и Целинном районах.

Выздоровели к сегодняшнему дню 13 человек, это подтверждено двукратным отрицательным тестом на коронавирус. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

Сегодня в стационарах Городских больниц № 5 и № 11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице № 2 г. Бийска и Рубцовской ЦРБ продолжают лечение 123 человека, из них 12 детей. По данным на 22 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 15698 человек, под медицинским наблюдением находятся 1442 человека (в том числе 23 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 6371 человек.