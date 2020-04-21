Путин приостановил депортацию иностранцев

Новости 22.04.2020 10:20 128

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274). Правила вступают в силу с даты подписания документа - с 18 апреля 2020 года.

С 15 марта по 15 июня 2020 года включительно приостанавливается срок временного пребывания или проживания иностранных граждан, а также истекающие в указанный период сроки, на которые они поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства.

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не будут приниматься решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы России, о депортации, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника госпрограммы.

Кроме того, в этот же период времени работодателям разрешено нанимать иностранных граждан и лиц без гражданства без разрешения на работу или патентов. При этом должны в обязательном порядке выполняться установленные ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно приостанавливается течение сроков нахождения за границей участников госпрограмм, добровольного выезда из России иностранных граждан, в отношении которых уже были приняты решения о выдворении из страны или о депортации.

Такое же правило касается и сроков действия ряда документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с указанием срока действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство участника госпрограммы, разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Источник: ГАРАНТ.РУ