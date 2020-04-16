Депутат АКЗС обвинил замгубернатора Дениса Губина в создании "ручной" Общественной палаты

Новости 22.04.2020 9:50 691

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от «Справедливой России» Александр Молотов написал пост в «Одноклассниках», где обрушился с обвинениями на «политического» замгубернатора Дениса Губина.

Также он раскритиковал позицию депутата от «Единой России» Ивана Мордовина по кандидатам, которые, по его мнению, станут новыми членами Общественной палаты Алтайского края (ОПАК). Мордовин в долгу не остался и ответил своему коллеге в своем телеграмм-канале.

Список Мордовина

Началось с того, что Мордовин сделал прогноз относительно кандидатов, которые войдут в новый состав ОПАК. Их избрание состоится на апрельской сессии АКЗС в четверг, 23 апреля.

Справедливоросс Молотов заявил, что «переводя на русский язык, именно перечисленные 15 кандидатур и рекомендованы руководством «Единой России». Он намекнул, что их избрание уже вопрос решенный.

«Кто все эти люди? Ничего не имею против них, но какое все они имеют отношение к Общественной Палате края - органу, который должен выражать интересы гражданского общества региона, служить неким нравственным камертоном во взаимоотношениях между властью и жителями края и отстаивать наши права перед властными структурами?», - задался вопросом депутат-эсер.

Он поинтересовался о наличии в списке кандидатов «реальных» гражданских общественников, правозащитников и прочих активистов, которые бы сумели «задавать власти неудобные, но правильные вопросы».

«Казахи, Вайнахи-Армяне, юристы, туристы! Кандидатов, выдвинутых указанными сообществами, предлагает поддержать ЕР! Причем большинство из них уже являются или ранее являлись членами ОПАК, но что именно они в этом качестве сделали для гражданского общества и отстаивания интересов жителей края никому неизвестно», - написал Молотов.

Вопросы Губину

Далее депутат-эсер уже задает вопрос «политическому» вице-губернатору Денису Губину, который ранее заявлял о «перезагрузке» ОПАК и обещал сделать процедуру ее формирования «более демократичной и открытой».

«И вот где это все обещанное? Где обещанные открытость и демократичность процедур, где новые лица реальных общественников и активистов? Ничего это мы по факту так и не увидели - одни слова, не подкрепленные реальными делами», - продолжил Молотов.

Также он дал понять, что к дежурным словам о значимости общественности и игнорированию ее мнения все привыкли еще при прошлом губернаторе (Александре Карлине – прим.ред.), но обратил внимание, что новый губернатор Виктор Томенко задал иную планку. В качестве примеров депутат привел истории с парком «Изумрудный», гостиницей «Рэдиссон», ФОКами в Барнауле и Бийске.

«Благодаря этим моментам мы увидели, что губернатор слушает людей и прислушивается к их мнению. А тут такой «epic fail» с важнейшим органом, который по идее и должен артикулировать мнение гражданского общества и с которым власть должна взаимодействовать на равных как партнер, а не сюзерен», - посетовал справоросс.

Кроме того, Александр Молотов предположил, что чиновники из политического блока правительства Алтайского края часто говорят об открытости и демократизации, основанном на взаимодействии власти и гражданского общества только потому, что так требуют федеральные власти, которые за этим внимательно следят.

"Назови нам своих кандидатов"

Депутат-единоросс Иван Мордовин в своем телеграмм-канале не согласился, что озвученные им кандидаты являются «псевдообщественниками» и предложил Молотову озвучить своих кандидатов.

«Все они вместе и каждый в отдельности, по мнению Молотова, не способны "выражать интересы гражданского общества региона". Роль "нравственного камертона во взаимоотношениях между властью и жителями края" им не по плечу. Ну и конечно, "отстаивать наши права перед властными структурами" у них явно не получится, считает лидер справедливороссов в краевом парламенте.То есть ему нужны не эти, а совсем другие общественные лидеры. Но кто они? Где эти "новые лица"? Кого он считает настоящими и достойными, независимыми от каких-либо партий?», - задал вопрос единоросс.

Озвученные Иваном Мордовиным кандидаты в ОПАК:

Мурат Бекмуратов, Антон Васильев, Валид Газиев, Гарик Геворгян, Александр Деринг, Сергей Корсаков, Светлана Максимова, Денис Матис, Елизавета Мясникова, Лилия Новикова, Татьяна Полещенкова, Светлана Рахно, Антон Сергеев, Нина Шабалина и Михаил Шишин.

Отметим, что из 15 озвученных Мордовиным кандидатов, восемь присутствуют в текущем составе ОПАК.