ВТБ выдает малому бизнесу кредиты на зарплату

Новости 22.04.2020 9:20 172

ВТБ первым из банков начал выдавать кредиты компаниям - представителям среднего бизнеса - для выплаты зарплаты сотрудникам. Сумма пилотных сделок составила 2 млрд рублей.

Первые кредиты предоставлены, в том числе, представителям розничной торговли непродовольственными товарами – отрасли, внесенной в расширенный Правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний – российская сеть обувных магазинов ЭКОНИКА, широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров «ДжамильКо». Поддержку получила также сеть популярных ресторанов «Теремок» и представители других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.