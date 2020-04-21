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Алтайский Роспотребнадзор выявил 62 предприятия, нарушающих профилактику коронавируса

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Об этом  рассказала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на заседании регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Губернатор Виктор Томенко провел совещание после того, как в Алтайском крае количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло до 127.

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По словам Ирины Пащенко, Роспотребнадзор провел 433 проверки на предприятиях региона с целью контроля за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. На 62 предприятиях выявлены серьезные нарушения, такие как несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств на рабочих местах.

По информации официального сайта региона, в связи с выявлением заболевания в Змеиногорском районе у работников промплощадки Корбалихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы» рассмотрен вопрос приостановки деятельности предприятия вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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