Алтайский Роспотребнадзор выявил 62 предприятия, нарушающих профилактику коронавируса

Новости 22.04.2020 8:55 112

Об этом рассказала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на заседании регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Губернатор Виктор Томенко провел совещание после того, как в Алтайском крае количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло до 127.

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По словам Ирины Пащенко, Роспотребнадзор провел 433 проверки на предприятиях региона с целью контроля за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. На 62 предприятиях выявлены серьезные нарушения, такие как несоблюдение масочного режима, отсутствие дезинфицирующих средств на рабочих местах.

По информации официального сайта региона, в связи с выявлением заболевания в Змеиногорском районе у работников промплощадки Корбалихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы» рассмотрен вопрос приостановки деятельности предприятия вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ.