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"Пошла жара в хату": в алтайские продуктовые наборы, которые раздадут школьникам с ОВЗ, войдут крупы, консервы и шоколад

Новости
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В Алтайском крае принято решение о формировании продуктовых наборов для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Соответствующие документы на днях должен подписать губернатор края Виктор  Томенко. Тем не менее, сами наборы уже сформированы.

«Эта мера будет распространяться на всех детей с ОВЗ, которые обучаются в школах, на дому и в интернатах. Всего 15,5 тысяч ребят. Для них уже сформированы продуктовые наборы из расчета тех дней, которые они учились в апреле дистанционно. На этой неделе эти наборы будут развозить по территориям края. Для ребят из всех городов и районов края наборы будут одинаковыми по наполнению», - рассказала председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.  

По информации пресс-службы АКЗС, речь идет о средствах, заложенных в краевом бюджете на питание таких детей в апреле.

Как известно, с 1 января 2020 года регион взял на себя обязательства по обеспечению школьников с ОВЗ двухразовым питанием – полноценным горячим завтраком и обедом. Сумма, заложенная в бюджете на год, составляет 110 млн рублей. 

Как стало известно Политсибру, стоимость одного набора складывается из расчета - 79 рублей за день - 395 рублей за неделю. В них войдут макароны, крупы, сухофрукты, подсолнечное масло, консервы, сладости, шоколад, чай и сухофрукты.

Об этом уже стало известно родителям школьников. В социальных сетях уже появились сообщения, о том, что их просят написать заявления на предоставление продуктовых наборов.  В этой связи родители малообеспеченных учеников выражают надежду, что очередь дойдет до обеспечения продуктовыми наборами и их.  

«Лед тронулся, господа. Пошла жара в хату. Ждем теперь, когда вспомнят про малообеспеченных школьников, напомню, деньги на это выделены и соцзащита не имеет к ним отношение. Это задача минобра!», - пишет в социальной сети Наталья Прокудина.

(UPD: Официальный комментарий алтайского минобра читайте здесь.)

Однако стоит учесть, что суммы на компенсацию школьного питания детей из малообеспеченных семей значительно скромнее – 4,85 рублей в день.  Краевой парламент в октябре прошлого года не поддержал идею увеличения этой компенсации.  

При одном условии. Алтайским муниципалитетам посулили компенсации за школьное питание

При одном условии. Алтайским муниципалитетам посулили компенсации за школьное питание

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При этом главами некоторых сел высказывались мнения, что даже этой суммы могло бы хватить на приобретение простейших продуктов – круп и макарон.  Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин еще в начале месяца организовал доставку небольших продовольственных пайков продукции местных производителей семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Как следует из комментариев в социальных сетях, продукты были закуплены не на бюджетные средства и розданы людям «как новогодние подарки».

В других регионах вопросы питания школьников льготных категорий во время дистанционного обучения решают по-разному. К примеру, в московских школах раздают натуральные наборы, в Кировской области принято решение о денежной компенсации родителям таких учеников.  Причем в льготную категорию входят обучающиеся из малообеспеченных семей, кадеты, школьники с ОВЗ, дети, проживающих в интернатах областных государственных образовательных организаций, а также студенты СПО, которые учатся по адаптированным программам рабочих специальностей.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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