20 тысяч защитных костюмов для работников медучреждений изготовят за счет благотворителей

Новости 21.04.2020 17:40 100

Депутаты и предприятия региона объединились, чтобы помощь медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. На счёт Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, на котором организован сбор средств поступают средства, Практически 3,5 млн рублей уже направлены на приобретение 20 тысяч одноразовых защитных костюмов.

О решении оказать поддержку учреждениями здравоохранения ранее заявило региональное отделение партии «Единая Россия». Инициативу поддержало правительство края, профильные ведомства которого обратились к крупным предприятиям региона. Совет руководителей фракций «Единой России» дополнительно обратился к коллегам в представительных органах, депутатам от парламентских партий с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также учреждения здравоохранения.

Выбор защитных костюмов не случаен: именно в них сегодня нуждаются больницы в первую очередь. Отметим, средства защиты в больницах имеются, но необходимы большие запасы как для текущей работы, так и на случай роста числа инфицированных.

Алтайские единороссы сообщают, что помощь уже оказали: депутат Госдумы Александр Прокопьев, депутаты АКЗС Николай Данилин, Игорь Пляко, Алексей Кривенко, Сергей Бенслер, Анатолий Суворов, Вадим Смагин, Сергей Приб, Владимир Попов, Юрий Кайро, Анатолий Вытоптов, Андрей Абрамов, Александр Траутвейн, Александр Дёмин, Николай Бушков, Владимир Устинов, Дмитрий Аганов, Татьяна Ильюченко, Денис Голобородько, депутаты Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, Ксения Белоусова, Александр Лисицын, Александр Тайчер. Данная помощь оказывается и благодаря пожертвованиям фонду от таких предприятий Алтайского края как АПЗ «Ротор», ЖБИ Сибири, Алтайкрайгазсервис, Бийский олеумный завод, Ренессанс-Косметик и Алтайтара.

Сбор средств продолжается. Реквизиты для перечисления:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития ОГРН 1022200526644

ИНН 2225056528

КПП 222401001

р/с 40703810800000415001

в «СИБСОЦБАНК»

ООО г. Барнаул

к/с 30101810800000000745БИК 040173745

Назначение платежа «Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции».