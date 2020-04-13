Что рассказали банки о падении оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции

Новости 21.04.2020 18:20 146

Средний еженедельный оборот предприятий малого и среднего бизнеса снизился за три недели самоизоляции и нерабочих дней на 20-30% по сравнению с уровнями февраля-марта. По некоторым отраслям падение составило 60-80%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные банков.

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Что говорят банки

Так, по данным «Тинькофф Банка» входящие обороты клиентов – малых и средних предприятий – с 30 марта по 19 апреля упали на 21% относительно средних недельных оборотов февраля и марта. Аналогичную ситуацию фиксируют Сбербанк, «Альфа-банк» и «Уралсиб». Наибольшее падение (-28%) наблюдалось на первой неделе. Вторая неделя продемонстрировала снижение среднего оборота на 19%, третья — на 16%.

По мнению авторов исследования «Тинькофф Банка», малый и средний бизнес «довольно быстро смог адаптироваться к новым условиям и частично отыграть потери первой недели самоизоляции». отмечается в исследовании. В регионах отскок был заметнее, чем в Москве и области (17 против 13%). Это связывают с разными запретительными мерами в разных регионах.

По данным платежной аналитики корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, в первые недели апреля входящие обороты малых и средних предприятий сократились на 22% относительно конца марта. У клиентов Альфа-банка среди малого и среднего бизнеса наиболее сильно обороты упали в первую нерабочую неделю — на 25–30%. «Уралсиб» в три первые нерабочие недели фиксировал снижение оборотов малых предприятий на 28%. Причем основной удар пришелся на начало самоизоляции: в течение двух недель с 6 по 19 апреля обороты хоть и оставались ниже докризисных, но всего лишь на 15–20%.

Какие отрасли пострадали сильнее всего

«Тинькофф Банк» отметил наибольшее падение оборотов у турагентств (-78%), субьектов бьюти-индустрии и саун (-66%), в сегменте «развлечения, культура, спорт» (-64%), у организаций выставок и мероприятий (-64%), а также в розничной торговле одеждой (-63%).Сбербанк сообщил о существенном снижении оборотов в торговле непродовольственными товарами и операциях с недвижимостью. Альфа-банк — в сфере туризма, общепита и деятельности в области культуры и спорта. «Уралсиб» — в сфере операций с недвижимостью (-38%), сегменте «профессиональная, научная и техническая деятельность» (-33%), строительстве (-29%), в транспортировке и хранении (-28%), а также оптовой и розничной торговле (-26%).

В каких сферах обороты выросли

Прирост, по данным Тинькофф Банка, зафиксирован в грузоперевозках (+9%), онлайн-образовательных услугах (+4%), розничной торговле продуктами (+6%) и розничной торговле онлайн (+2%). Сбербанк фиксирует рост оборотов в торговле продуктами питания, онлайн-продажах одежды и аксессуаров, «Уралсиб» — в отраслях здравоохранения и соцуслуг, а также образования.

Доцент РАНХиГС Олег Филиппов заметил, что данные банков оптимистичны, а реальная ситуация гораздо сложнее. По его мнению, падение оборотов составляет 50–60%, а у отдельных категорий, например, ресторанов – и вовсе на 90%. Филиппов прогнозирует снижение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 20 до 12%.