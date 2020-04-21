Власти рассказали, как развивается ситуация в Змеиногорском районе, где подтверждено 38 случаев коронавируса

Новости 21.04.2020 17:10 393

В Змеиногорске начнут делать платные тесты для населения на определение коронавируса. Об этом в своем обращении к жителям района рассказал глава Евгений Фролов. Видео обращения опубликовано на сайте газеты «Змеиногорский вестник».

«Обстановка сложная, но призываю всех земляков соблюдать спокойствие. Администрация района предпринимает определенные шаги производится дезинфекция многоквартирных домов. С сегодняшнего дня приступаем к обработке остановочных павильонов. Призываем жителей не забывать про собственные жилища там, где одноэтажная застройка», - сказал глава района.

Он также рассказал, что планируется проводить на платной основе тесты на определение коронавируса на базе Змеиногорской ЦРБ. О сроках начала проведения тестов пока не известно.

Также сайт опубликовал видео с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым, который рассказал, что инфицированные на Корбалихинском руднике - все вахтовые рабочие, которые контактировали с заболевшим прибывшим из Башкирии.

«Все они проживали на первом этаже общежития, что позволило определить их как круг контактных. Тесты в дальнейшем подтвердили случаи заражения. Все они госпитализированы», - пояснил министр.

По информации «ЗВ» остальных рабочих, контактировавших с 38 инфицированными уже вывезли в обсерватор, созданный на базе гостиницы «Алиса» в Рубцовске.