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ГАРАНТ запустил YouTube-канал, посвященный новостям правовой сферы

Новости
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Компания «Гарант» запустила свой канал на YouTube, в котором разбираются правовые вопросы и нововведения.

"В период пандемии COVID-19 мы продолжаем искать новые пути, чтобы донести до пользователей ГАРАНТа полезную и нужную информацию. Самоизоляция для наших клиентов не должна стать изоляцией информационной, поэтому 14 апреля мы запустили пилотный проект «Правовые новости. Экспертный взгляд»", - рассказали в компании.

Первый видеовыпуск уже размещен здесь. Он затрагивает аспекты судебного производства в условиях пандемии. В нем авторитетным мнением делится эксперт службы правовой и налоговой поддержки компании «Гарант» Елена Парасоцкая. Сообщается, что выпуски будут носить регулярный характер и могут стать дополнительным каналом самообразования и получения актуальной в период кризиса информации.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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