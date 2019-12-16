Жар костей не ломит, но по карману бьет: жители Алтайского края недовольны затягиванием отопительного сезона

Новости 21.04.2020 16:15 403

Жители Алтайского края недовольны продолжением отопительного сезона при температуре воздуха +20°С. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Серьезных трат и жары в квартирах можно избежать, если теплоснабжающая компания перестанет подавать в батареи кипяток. Однако в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК) - конечного владельца барнаульских и бийской ТЭЦ, ЮТС Рубцовска - заявили, что температура теплоносителя не может быть меньше 70° по техническим причинам.

В мэрии заявили, что каждый дом может принять индивидуальное решение об окончании отопительного сезона. Однако для этого требуется провести общее собрание жильцов. Как это осуществить в условиях самоизоляции, непонятно. Есть мнение, что переход на летний режим работы ТЭЦ невыгоден как теплоснабжающим организациям, которые собирают с потребителей значительные средства, так и властям, для которых это – возможность повысить статистические показатели промпроизводства.

В пресс-службе СГК не смогли ответить на вопрос о том, сколько домов в Барнауле в данный момент воспользовались возможностью выйти из разоряющего отопительного сезона.

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Жара и экономные чиновники

Согласно прогнозам, на этой неделе станет еще теплее (выше +20°С). При этом, горожане уже жалуются на жару в квартирах. Заметим, что в связи с самоизоляцией и переходом на удаленную работу, люди стали проводить в квартирах гораздо больше времени. По тем же причинам население остро нуждается в возможности сэкономить на ненужных тратах, а плата за отопление – это один из самых значительных расходов для бюджетов большинства семей.

Интересно, что сами чиновники на отоплении экономят. Так, депутат АКЗС Вероника Лапина сообщила, что мэрия Рубцовска, как и администрации других городов, решила не объявлять об окончании отопительного сезона, что было горячо поддержано ресурсоснабжающей организацией, подконтрольной СГК. При этом, бюджетные учреждения уже перекрыли подачу тепла с целью экономии средств.

Нагрузка на бизнес и рост тарифов

В условиях кризиса лишние расходы на отопление становятся серьезной нагрузкой для бизнеса, который и без того оказался в сложном положении. Директор по тарифообразованию «Сибирской генерирующей компании» Екатерина Косогова в интервью «Алтапрессу» говорила, что прощать коммунальные долги малому бизнесу не нужно, но взамен можно предложить рассрочку.

Кроме того, СГК анонсировала рост тарифов в июле 2020 года. Стоит отметить, что жители Барнаула и Рубцовска платят СГК за тепловую энергию в соответствии с ценовой зоной по так называемому методу «альтернативной котельной». Он предполагает реализацию инвестиционной программы, которая позволяет операторам теплосетей инвестировать в модернизацию и обновление инфраструктуры, в частности, коммунальных сетей. Соответственно, в связи с этим постепенно повышаются и тарифы на услуги компании в пределах роста индекса потребительских цен плюс 2 %, что должно компенсировать вложения.