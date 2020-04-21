Сколько денег получит Алтайский край и его муниципалитеты на борьбу с COVID-19

Правительство России выделило Алтайскому краю 885 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
За счет выделенных средств должен будет увеличен коечный фонд больниц, приобретены средства индивидуальной защиты для медперсонала и другое.
Дотации получили и другие регионы. На всех 32 млрд рублей. Размеры финансирования везде разные. Алтайский край по сумме выделенных средств находится на шестом месте. Больше всех выделили Краснодарскому краю – 2,2 млрд рублей.
Что касается других сибирских регионов, то больше всех получила Новосибирская область – 1 млрд рублей, Иркутская область получила гораздо меньше – 846 млн рублей. А вот Република Алтай, в которой случаи коронавируса начали подтверждаться позднее остальных, получит 72 млн рублей.
Глава правительства края губернатор Виктор Томенко выделил муниципальным образованиям региона 288,8 млн рублей. Сделано это с целью балансировки местных бюджетов. Об этом решении информирует пресс-служба краевого правительства.
На выделяемые средства муниципалитеты должны будут обеспечить исполнение своих обязательств. Общая финансовая помощь местным властям в крае в 2020 году составит 30,5 млрд рублей.