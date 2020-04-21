Алтайская минсоцзащита не считает региональный маткапитал срочной мерой поддержки семей с детьми

Новости 21.04.2020 14:30 546

В Алтайском крае матерям, родившим третьего ребенка, предоставляется региональный маткапитал. Один из вариантов его возможного использования - погашение основного долга и уплата процентов по ипотечному кредиту, что может оказаться немаловажным, в условиях экономического кризиса. Региональный маткапитал может несколько облегчить ситуацию в тех семьях, выплачивающих ипотечный кредит за жилье. Однако в минсоцзащите региона считают предоставление маткапитала не срочной мерой поддержки.

В соответствии с поручением президента режим социальной защиты в том числе в структуре Минсоцзащиты введен как для сотрудников, так и для граждан. До 30 апреля прием документов в отдел социальной защиты населения по первичным обращениям не ведется, - сообщили в ведомстве.

Как пояснила начальник Управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова, ведется работа с автоматическим продлением для граждан детских пособий и субсидий, чтобы не оставить семьи, которые ранее были получателями социальных выплат, без средств к существованию.

«Мы работаем с теми базами данных, которые у нас есть. Это достаточно большое количество семей, которым требуется социальная помощь и продление выплат и пособий для того, чтобы экономическая ситуация не ухудшилась в семьях с детьми. С ними связываются по телефону, информируют по смс», - рассказала она.

В случае необходимости предоставления отдельных документов этим категориям граждан, к примеру, при смене банковских реквизитов для выплат, их можно направить по официальному номеру ватсап, который указан на сайтах управлений, а также на дверях. Кроме того, документы можно оставить в специальных пластиковых боксах или отправить почтой.

При этом некоторые первичные обращения все же возможны. Это касается социальной поддержки граждан, у которых родился ребенок.

«Если не выплатить единовременное пособие при рождении ребенка, то семье, в которой родился этот ребенок, будет сложно. В органах социальной защиты единовременное пособие получают матери, которые не работали, соответственно не получили оплату больничного, другой поддержки у них нет», - заметила Оксана Кудинова.

Для получения мер социальной поддержки такие граждане обращаются в МФЦ по предварительной записи. По словам Оксаны Кудиновой, соблюдаются все необходимые меры предосторожности – дистанция между приходящими, временной интервал между талонами и тд.

Однако региональный капитал , который предоставляется на третьего ребенка, к срочным мерам поддержки, по решению Минсоцзащиты, не относится.

«Региональный капитал дается матери, родившей третьего ребенка, его стоимость сегодня составляет 55 483,50 рублей. Право на него наступает с момента рождения ребенка, период его использования никак не ограничен. МФЦ не принимает заявки на эту услугу, так как она не относится к мерам поддержки, которые предоставляются семьям с низкими подушевыми доходами. То есть, если мама обратится туда за получением маткапитала, то специалист ей посоветует прийти после 30 апреля», - пояснила Кудинова.

Впрочем, она оговорила момент, при котором оформление макапитала все же возможно и в период ограничений:

«Если необходимость действительно великая, то, наверное, с МФЦ можно решить этот вопрос, объяснить ситуацию срочной необходимости можно и без нашего участия, но надо понимать, что там (в МФЦ – прим.ред.) есть те, у которых действительно кушать нечего», - заявила чиновница.

Важным моментом является то, что обратится за получением регионального маткапитала можно не только «по прописке», но и по месту фактического проживания. Единственное, порядок предоставления предполагает в этом случае обязательное наличие регистрации по месту пребывания. Если его нет, то единственный вариант – обращаться по месту прописки. Кстати, по словам Оксаны Кудиновой, на право получения маткапитала, предоставляемого в нашем регионе никак не влияет место регистрации детей. Есть случаи, когда дети прописываются на разных адресах.

«Важно, чтобы все были прописаны на территории Алтайского края, во всех остальных случаях право на маткапитал не теряется», - рассказала она.

А вот получение статуса многодетной семьи как раз от прописки детей зависит. Его традиционно предлагают оформить сотрудники МФЦ для того, чтобы в дальнейшем при соблюдении некоторых условий, семья могла претендовать на социальную помощь. Впрочем, получение официального статуса многодетной семьи является добровольным и никак не связаным с получением права на региональный маткапитал.

Напомним, российские власти задумались о продлении режима самоизоляции, по некоторым версиям, ограничения могут быть продлены до конца мая. Если такое решение будет принятно, оформить региональный маткапитал в общем порядке не получится до лета. Как ранее высказывался депутат Государственной думы от Алтайского края Александр Терентьев наиболее пострадавшими в условиях экономического кризиса оказались семьи с детьми.