«Он сам пришел»: Почта России объяснила очереди в отделениях

Новости 21.04.2020 14:00 345

21 апреля «Политсибру» наблюдал высокую оперативность работы «Почты России». Заключалась она в том, что на опубликованный утром материал об очередях в почтовые отделения Барнаула и некачественном обслуживании, в редакцию пришел официальный комментарий с возражениями (спустя менее, чем три часа). Приводим его ниже полностью.

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Персональное решение

«УФПС Алтайского края обращает внимание, что по состоянию на 20 апреля пенсии на дому уже доставлены 99% получателей. Клиентам, которых в момент доставки не было дома, денежные средства будут доставлены повторно, согласно графика выплаты пенсий. Визит в отделение почтовой связи - это персональное решение наших клиентов. Информация о том, что выплаты будут доставлены всем получателям на дом по месту регистрации, была доведена до клиентов по всем имеющимся у нас коммуникационным каналам. Со своей стороны, мы продолжаем призывать пенсионеров оставаться дома, все почтальоны находятся на доставочных участках и разносят пенсии и социальные пособия получателям.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Добавим, что все почтальоны соблюдают меры безопасности, они обеспечены медицинскими перчатками, масками и средствами для дезинфекции рук».

А что происходит в действительности?

Случилось так, что как раз в промежутке между публикацией материала и получением комментария от ведомства корреспондент «Политсибру» посетил почтовое отделение. Стоит, притом, отметить, что избежать похода в отделение сотрудник пытался всеми силами.

Дело в следующем: из одного российского города в Барнаул должна была прийти посылка, однако задержалась почти на неделю. Трек-номера нет, связи с отправителем нет. Казалось бы – существует дистанционное обслуживание (сайт, телефон, горячая линия), пользуйтесь. Но не тут-то было.

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Дистанционная бесполезность

На протяжении нескольких дней (!) телефон отделения отвечал лишь длинными гудками. Притом, что иногда линия оказывалась занята. Единая справочная оборудована автоответчиком, который явно нуждается не то что в доработке, а скорее, в разработке. Автоответчик предлагает задать вопрос. Вопрос озвучивается. Автоответчик заявляет, мол, вы не задали вопрос. Все. Любые формулировки из серии «связь с оператором», «поговорить с оператором» и.т.п. попросту игнорируются. Также такого пункта нет среди предлагаемых автоответчиком к выбору. Методом «научного тыка» выяснилось, что для связи с оператором нужно нажать «0» (автоответчик об этом умалчивает) и подождать ответа около 10-15 минут.

Дозвониться, в итоге, удалось, однако это оказалось абсолютно бесполезным. Единственное, что смог сообщить сотрудник почты по телефону, это то, что без трек-номера о судьбе отправления невозможно сказать вообще ничего. На вопрос о том, почему не работают телефоны отделений, корреспондент «Политсибру» получил ответ, что это – вынужденная мера (то есть, трубку не просто не берут – телефонное обслуживание намеренно прекращено). Пришлось идти разбираться на почту.

Что происходило в отделении

Информация об огромных очередях оказалась чистой правдой (см. заглавное фото). Чтобы попасть в отделение, пришлось простоять около 30 минут. Заметим, что это – будний день, не обеденное и не утреннее время. Ранее в такие периоды на почте могло не быть ни одного посетителя.

«Вишенкой на торте» стал тот факт, что очное обслуживание также ничего не дало. Вся почтовая система оказалась полностью бессильна перед отсутствием трек-номера отправления. Хотя имелись и адреса, и имена, и время отправления, и сведения об отделениях… В ответ на вопрос об услуге розыска отправлений на почте заявили, что таковая предоставляется лишь отправителю.

В «сухом остатке» этой истории вся деятельность «Почты России», как дистанционная, так и при посещении отделения, свелась к заявлению: «Мы ничего не можем»...