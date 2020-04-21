Глава Минобнауки Алтайского края сравнил дистанционное окончание учебного года со встречей с динозавром

Новости 21.04.2020 13:30 839

Вероятность того, что школьники в Алтайском крае закончат учебный год дистанционно равна 50%. Такое заявление сделал министр образования и науки края Максим Костенко во время онлайн-конференции во вторник, 21 апреля.

"Как в анекдоте о вероятности встречи с динозавром на улице. Либо встретишь, либо нет. Если мы ответственно отнесемся ко всем рекомендациям, то окончим год в школах. В противном случае - на дистанционном формате", - сказал он.

Что касается досрочного завершения учебного года, то такой сценарий министр полностью исключил. Он объяснил, что ученики были на каникулах три недели, а сейчас они учатся из дома. Если в мае их отпустить, то к летним каникулам добавятся ещё два месяца, когда дети жили вне образовательного процесса. Все это, по словам Костенко, приведет к сильному отвыканию учеников от образовательного процесса.

"Вот представьте человека, который ушел в отпуск или просто не работал пять месяцев. Сложно ему будет настроиться на работу в прежнем режиме? Думаю, что да", - пояснил министр.

Была затронута и жалоба родителей на нагрузку по домашним заданиям. Максим Костенко призвал родителей отнестись к этому, как к возможности больше взаимодействовать с детьми. Если же это приносит дискомфорт, то стоит обсудить с учителем перенос выполнения задания на другой день и объяснить ситуацию. Кстати, для снятия напряжения, в крае введен мораторий на "двойки" как оценки.

Также министр отметил, что очень многих сейчас интересует тема проведения выпускных вечеров. Однако, на этот вопрос ответ появится в середине или ближе к концу мая, когда обстановка станет более конкретной.