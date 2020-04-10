Около 250 детей в Алтайском крае продолжают учиться очно в период самоизоляции

Новости 21.04.2020 12:40 449

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в рамках онлайн-конференции рассказал, что школы в 14 муниципалитетах края не смогли оперативно перейти на новый дистанционный формат обучения.

По его словам, речь идет о 40 школах, руководство которых приняло решение продолжить очное обучение. Речь идет примерно о 350 учениках в Алтайском крае. Решение было принято из-за проблемы наличия компьютерной техники в школах. Средняя наполняемость таких школ составляла примерно 8-9 человек.

«Однако, по мере развития эпидемиологической ситуации, образовательные учреждения начали постепенный переход на «удаленку». На сегодняшний день в регионе очно работает 9-10 школ, с общей численностью 250 учеников», - рассказал министр.

Максим Костенко подчеркнул, что работа по переходу на удаленный формат обучения планировалась заранее, так как ситуация с Covid-19 была прогнозируема. Для этого использовался опыт регионов и адаптация его под реалии Алтайского края.

«Мы смотрели на регионы, которые чуть раньше вошли на дистанционное обучение и сразу же разделили все наши школы на четыре формы готовности к переходу. Формирование происходило исходя из наличия возможности отдельно взятого учреждения, их технических возможностей и соответствующих компетенций», - дал понять глава краевого Минобрнауки.