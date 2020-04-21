Больше сорока новых случаев: в Алтайском крае резко увеличилось количество подтвержденных пациентов с COVID-19

Новости 21.04.2020 11:50 1181

К 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127 - 41 случай подтвержден за последние сутки.

По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской ЦРБ и другие клиники.

Кроме этого увеличилось на 4 человека количество заболевших в Барнауле, теперь здесь 53 зараженных, на одного человека в Бийске - 3 инфицированных, появился коронавирус в райцентре Родинского района - 1 человек.

Общая картина выглядит так:

Барнаул – 53 заболевших, Змеиногорск – 38, Павловский район – 5 (Комсомольский – 2 человека, Шахи – 1 человек, Павловск – 2 человека), Горняк – 5, Поспелихинский район (Николаевка – 5 человек), Рубцовский район (Веселоярск – 4 человека), Бийск – 3, Камень-на Оби –3, Крутиха – 3, Первомайский район (Логовское – 2 человека), Советский район (Советское – 2 человека), Рубцовск – 1 человек, Заринск – 1 человек, Новоалтайск – 1, Родино – 1 инфицированный. Среди всех пациентов - 11 детей.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 21 апреля в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 14439 человек, под медицинским наблюдением находятся 1565 человек (в том числе 24 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6189 человек.

Проходят лечение 118 человек, 9 вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Лаборатории Алтайского края подтвердили 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.