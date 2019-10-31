Как выглядит оттаявший парк «Изумрудный». Фоторепортаж

Новости 21.04.2020 11:30 824

Год назад в парке "Изумрудный" прошел масштабный субботник, в котором принимал участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты АКЗС и БГД, члены краевого правительства и другие. В конце осени 2019 года в парке вновь провели уборку. Как он выглядит сейчас - смотрите в фоторепортаже "Политсибру".

Как видно, даже всеобщая самоизоляция не может удержать барнаульцев от прогулок в "Изумрудном". Тем более, что и погодные условия для этого благоприятны как никогда. Ведется и традиционная весенняя уборка территории. Правда, массовый субботник в сложившихся условиях провести, разумеется, невозможно, но в парке работают люди и даже техника.

В интернете гуляет множество мемов на тему того, что из-за самоизоляции природа настолько очистилась, что на ее просторы вновь возвращаются звери, птицы, рыбы, викинги и.т.д. Тем не менее, в каждой шутке, как известно, есть доля правды. В Барнауле, например, все чаще наблюдают белок, хотя ранее это считалось особенностью, скорее, новосибирского Академгородка или жилых территорий возле бора. Теперь белки живут в бывшем парке им. Ленина, в лиственничной аллее на Докучаево и, конечно, в "Изумрудном".

Что касается благоустройства "Изумрудного", то подготовка к нему идет своим чередом. А в настоящее время парк выглядит так.